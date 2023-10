Sintesi - mostra personale di Raffaele Ferrero

Venerdì 27 ottobre 2023 alle ore 19,00, presso la suggestiva galleria SPAZIO START nel centro storico di Giovinazzo (via Cattedrale n.14), verrà inaugurata la mostra dell’artista Raffaele Ferrero dal titolo “Sintesi” a cura di Patrizia Dinoi. Presenterà la mostra il critico prof. Gianni Antonio Palumbo. La mostra è visitabile fino al 19 novembre 2023, con orario di apertura 18:30 – 20:30, oppure su appuntamento (tel. 389 191 1159).



L’ambizione all’elaborazione di una “Sintesi” dei motivi di un compiuto itinerario artistico è il filo conduttore della personale dell’artista molfettese Raffaele Ferrero presso la Galleria Spazio Start, a Giovinazzo.

Come già finemente rilevato dallo storico dell’arte Gaetano Mongelli «I morfemi di Ferrero sono morfemi

che provengono dalla galassia dell’immaginario». Un immaginario gioioso, vitalistico, proteso verso il futuro, in cui la frequenza dell’azzurro sembra suggerire l’aspirazione all’Assoluto. Questo sentire trova compiuta espressione nella lucentezza dell’acrilico.

Ritorna in Sintesi un leitmotiv della produzione pittorica di Ferrero, quello delle trame. La realtà è nell’intreccio, nel garbuglio, nell’ibridarsi di motivi apparentemente lontani. Il firmamento, le architetture, gli spettacoli della Natura si intersecano in una dimensione in cui l’occhio essenzializza il percepito e l’immaginario dell’artista ne trae un’idea cui donerà una forma peculiare.

Non a caso uno dei lavori ha titolo Idea di mare e il mare è onnipresente, concettualizzato, geometrizzato, assimilato al cielo perché col cielo esso si fonde e sublima. I raggi del sole sono scomposti come in festoni di luce che si incurvano in una tensione liberatoria.

Tutto si ricompone in una festa dello sguardo, anche il topos dell’umanità assimilabile alle foglie; Ferrero riprende l’allegoria dell’accatastarsi lontanante dei ricordi nell’icona di una selva, in cui, se lo sguardo può

smarrirsi, il cuore si sente a casa. E la mente può appagarsi delle bellezze di una realtà che l’artista trasfigura contemplando e immaginando nella sua vertigine esplorativa.



Gianni Antonio Palumbo







