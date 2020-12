La pandemia che stiamo subendo attira la nostra attenzione quotidiana e ci spinge a seguire talk show nazionali per acquisire informazioni su tutti gli aspetti e le ripercussioni del morbo sulla nostra vita. Consci di ciò il Circolo UAAR di Bari ha inteso far la sua parte per informare i cittadini sul tema, focalizzando però l'interesse specifico sulla situazione locale, sia barese che pugliese. Ha allestito pertanto un webinar programmato per sabato 19 dicembre. L'evento prevede una relazione iniziale da parte di un esperto del settore cui seguirà un dibattito in tempo reale nel corso del quale il pubblico potrà porre domande. La relazione, dal titolo << Sistemi di controllo della pandemia e loro influenza sulla cultura occidentale >>, sarà tenuta dal Dott. Amendola Antonio, che è Consigliere dell'Ordine dei Medici della Provincia di Bari nonchè Presidente AAROI-EMAC (Associazione Anestesisti-Rianimatori Ospedalieri Italiani e Emergenza Area Critica). Profondo conoscitore dei problemi relativi all'assistenza dei malati di Covid, in particolare in considerazione della carenza di strutture e personale necessari in Terapia intensiva. Il webinar sarà visibile liberamente sulle pagine FB UAAR Bari e YOUTUBE UAARBARI