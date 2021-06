Al 4 Chiacchiere concept food di Adelfia lo spettacolo musicale delle Sisters Queens

Sabato 19 giugno al 4 Chiacchiere concept food di Adelfia (Ba) lo staff del Palazzo Rubino Rideau art cafè di Triggiano, proporrà lo spettacolo musicale delle Sisters Queens, un progetto musicale al femminile con Amelia Milella, Paola Pennacchia, Maria Lonero ed Elena Candelora.

Il progetto Sisters Queens è nato da un’idea di Amelia Milella, inizialmente composta da 3 vocalist. Poi si è sviluppato arrivando a 4 in due anni. Il debutto è arrivato in un appuntamento dedicato alle donne alla presenza della nota attrice Barbara De Rossi. Negli anni hanno avuto la possibilità di esibirsi in giro per l’Italia facendo tappe in piazze, teatri e live club.

Immerse nella natura, in un suggestivo agrumeto, le 4 cantanti eseguiranno dal vivo, alcune delle più belle canzoni dance degli anni ’70. In circa due ore condurranno il pubblico in un viaggio sonoro che partirà da Ray Charles e passando per i Bee Gees e Abba, rispolvereranno i tanti altri artisti che hanno valorizzato questo filone musicale. Autonome e talentuose, le cantanti non danno solo importanza alla voce, ma sono attente a tutti gli aspetti del loro live. Infatti la particolarità di questa formazione sta proprio nell’offerta artistica.

Lo spettacolo delle Sisters Queens avrà inizio al termine della cena a cura dello staff del palazzo Rubino Rideau art Cafè, con una doppia proposta gastronomica. Infatti a scelta ci sarà un menu di mare e uno di terra.

4 chiacchiere concept food – via Vittorio Veneto 32 – Adelfia (Ba)

Infoline: 3713582645

Inizio spettacolo: 21:00

