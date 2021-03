Un accessorio fucsia esposto sul balcone: la manifestazione della lotta intersezionale a ogni forma di violenza

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, un giorno prima e quindi domenica 7 marzo - dalle ore 10:00 alle ore 12:00 si svolgerà un sit-in presso Largo Giannella (Bari) organizzato dalle associazioni femministe della città.

Contestualmente invitiamo chi non potrà raggiungerci fisicamente e manifestare con noi a dimostrare il proprio sostegno alla causa esponendo dai propri balconi un indumento o un accessorio fucsia il colore scelto dal movimento femminista e transfemminista internazionale Non Una Di Meno come segno della lotta intersezionale a ogni forma di violenza maschile e patriarcale.

La pandemia globale di SARS-Covid-19 ha acuito le discriminazioni sistemiche di cui le donne sono quotidianamente vittime. I dati sulla disoccupazione femminile, sulla disparità salariale, sui femminicidi e le violenze domestiche in pauroso aumento impongono una presa di posizione netta e una presenza in piazza dei nostri corpi, pur nel rispetto delle norme anti-contagio previste dalla legge, come ci hanno dimostrato nei mesi scorsi le sorelle polacche.

Durante il sit-in saranno poste all'attenzione della cittadinanza le seguenti istanze:

Lotta alla disoccupazione e alla povertà femminile – urgono riforme strutturali del welfare territoriale e del sistema economico. Chiediamo l'abolizione dell'IVA al 22% sugli assorbenti e che il Recovery Fund venga utilizzato per progetti lavorativi di inclusione ed empowerment femminile.

Link evento Facebook: https://fb.me/e/ 2dLS9TB0O