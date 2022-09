skateboarder nazionali, realtà aumentata e NFT

Giovedì 15 settembre nello skatepark Ponte Adriatico di Bari si svolgerà la “Trust That Trick”, un’iniziativa realizzata dal concept store streetwear barese Banana Moon e dal marchio Anthem Brand Co., in collaborazione con Fantech e UniCrypto, la community del Politecnico di Bari, durante la quale interverranno gli skater della ITSB, Commissione Italiana Skateboard FISR, membri della nazionale italiana Lucrezia Zarattini e Ivan Federico, con il coach Daniele Galli.

18 anni lei e 23 lui, i due atleti sono tra gli skater italiani più quotati e sono impegnati in eventi e competizioni in giro per il mondo. Con la sua Santa Cruz 8.25, equipaggiata con truck independent 149, ruote OJ 54 mm e grip grizzly, Lucrezia Zarattini ha partecipato ai World Beach Games di Doha, in Qatar nel 2020 e allo Skateboarding World Championship tenutosi in Cina nel 2018. Ivan Federico ha rappresentato l’Italia ai Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020 ed è stato il primo skater italiano a vincere l'oro agli X Games conseguito a Minneapolis nel 2019. Con i due a Bari sarà presente anche il coah Daniele Galli che con i suoi vent’anni di esperienza sullo skateboard è considerato tra le figure italiane più autorevoli di questo sport.

Durante l’evento che si svolgerà gratuitamente dalle 16 alle 20 saranno proposte le selezioni musicali dei dj Fato e Big Fab , accompagnati dallo speaker Kekko DMC e con la performance del breakdancer venezuelano Bboy Carlitos della Flying Legs Crew. Grazie alla partnership con la piattaforma digitale Fantech, sarà all’allestita un’area, per giovani e adulti, nella quale sarà possibile vivere un'esperienza interattiva di realtà aumentata. Tra le attività virtuali proposte si potrà partecipare a una caccia al tesoro e si potrà creare il proprio avatar. Ancora, saranno proposti contest a premi, free skate, giveaways, free drink e i best trick degli atleti azzurri e dell’allenatore. Quelli più particolari e spettacolari saranno immortalati da fotografi e trasformati negli speciali token che popolano il metaverso, gli NFT a cura di UniCrypto, la prima community italiana divulgazione della tecnologia Blockchain composta da studenti universitari, con sede al Politecnico di Bari.

Skatepark Ponte Adriatico – Via Nazariantz Hrand - Bari

Infoline: 0805232671

Inizio evento: 16.00