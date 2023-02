“Puglia. Il sociale bifronte”, a Bari la presentazione del book di Vita

Una regione a doppia velocità: da una parte innovazione, servizi, cultura, welfare, solidarietà; dall’altra mafia, povertà, dispersione scolastica, mancanza di lavoro, sostegno del pubblico.

Quello che emerge dal book intitolato “Puglia. Il sociale bifronte”, la seconda pubblicazione della serie “Geografie Meridiane” promossa da VITA, rispecchia il pensiero con cui il sociologo pugliese Franco Cassano

ha interpretato per anni la rinascita del Mezzogiorno: «In questo assalto volgare e trasformistico alla modernità, si sono venute affermando le due facce oggi dominanti del Sud: paradiso turistico e incubo mafioso».

Ed anche la Puglia per certi versi sembra non sfuggire da questo pensiero meridiano. E’ questo il tema che sarà al centro della presentazione del prodotto editoriale in programma a Bari mercoledì 1 marzo 2023 alle ore 10.30, nella sede di Fondazione Puglia, in Via Venezia 13.

Anche questo lavoro dedicato ad una regione del Sud, in questo caso la Puglia, presenta un’inchiesta sul welfare della regione, il racconto di sette esperienze di realtà sociali innovative e a forte impatto sociale, e l’intervento di tre protagonisti del pensiero sociale che vivono e conoscono il territorio. Le diverse voci e realtà ascoltate nel book, dunque, fotografano una regione a doppia marcia, dove modernità, rigenerazione dei luoghi e marketing territoriale, si scontrano con la crescita di criminalità e povertà, mettendo in evidenza le fratture sociali presenti nei territori.

Questa serie di focus book (scaricabili gratuitamente in digitale da vita.it) nasce all’interno del progetto Vita a Sud che da più di due anni dalle colonne del magazine mensile e del sito racconta l’economia civile e l’innovazione sociale del nostro Mezzogiorno.

La presentazione sarà anche un’occasione per riunire e mettere a confronto rappresentanti del mondo del terzo settore, associativo, istituzionale e culturale pugliese.

Dopo i saluti istituzionali di VITA e di Fondazione Puglia, Stefano Arduini, direttore di VITA, presenterà il book “Puglia, il sociale bifronte”. Seguirà la presentazione, con i relativi interventi, delle varie esperienze

di innovazione sociale raccontate nel book. Saranno presenti: Cardenia Casillo, presidente della Fondazione Vincenzo Casillo; Gianfranco Visicchio, presidente del Consorzio Meridia; Rita Miglietta, assessora alle

Politiche urbanistiche del Comune di Lecce Masseria Tagliatelle; Antonio Cocco, direttore del Consorzio Oltre / la rete di imprese; Marco Notarnicola, cooperativa sociale Qualcosa di Diverso; Casa delle Agriculture “Tullia e Gino” e M.A.r.TA.

Seguirà il dibattito con la partecipazione di: Elvira Zaccagnino (imprenditrice culturale, direttrice delle edizioni La Meridiana), Leonardo Palmisano (dirigente d’impresa, scrittore, direttore artistico di LegalItria), Rosa Barone (Assessora al Welfare della Regione Puglia), *Alessandro Delli Noci, (Assessore alla Politiche Giovanili della Regione Puglia), Fabrizio Minnella - (responsabile comunicazione di Fondazione con il Sud), Davide Giove (portavoce del Forum del Terzo Settore Puglia), Pasquale Ferrante (responsabile Legacoopsociali Puglia), Daniele Ferrocino (presidente di Federsolidarietà Puglia). L'incontro sarà moderato da Stefano Arduini.