'Sogni condivisi', mostra personale di Xochitl Azuara

"La mia passione per l'arte mi ha portato ad esplorare il metodo da autodidatta nella pittura, dove ho scoperto e sviluppato il mio stile surreale, magico ed energico" Xochitl Azuara pittrice originaria di Città del Messico.

Ritorna in Italia per la terza volta per presentare la sua mostra personale celebrando i suoi 40 anni come pittrice, ha esposto circa 125 opere originali, ha partecipato a 110 mostre collettive e mostre individuali in Messico, Stati Uniti d'America, Italia, Germania e Spagna.

"Sogni condivisi" dal 21 al 27 aprile presso Galleria Art and MORE Via Cardassi, 24, 70121 Bari BA, Italia



Vernissage

domenica 21 aprile

ore 18:30



Finissage

sabato 27 aprile

ore 19:30

www.art-and-more.it



per visitare la mostra

martedi-giovedì-sabato ore 11 - 20

mercoledì-venerdì ore 16 - 20

domenica su prenotazione

lunedì chiuso

info 345 2222 464