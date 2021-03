Incontro 'Sogni: finestra sull'inconscio o spazzatura della mente?'

Per la serie "Un Sorso di Scienza", appuntamento sabato 6 febbraio, ore 17,30. I sogni sono la via regia verso l'inconscio, come affermava il padre della psicoanalisi Sigmund Freud, o sono solo "semplice" spazzatura del nostro cervello? Hanno davvero un significato o esso è attribuito solo in un secondo momento sulla base delle nostre emozioni o del nostro contesto culturale? Inoltre, davvero i sogni posso rivelarci il futuro? E se sì, come spiegarlo?

Un suggestivo viaggio nel "misterioso" mondo onirico.

Con ARMANDO DE VINCENTII, psicoterapeuta.

Modera LISA SIGNORILE.

Come di consueto, ci sarà una prima registrazione esplicativa, cui seguirà la diretta con gli ascoltatori.

Su FB Uaar Bari e sul canale youtube del circolo.

Qui i link diretti:

FB: https://www.facebook.com/176483922398768/posts/3633644510016008/

YT: https://www.youtube.com/watch?v=AByBLL8hrWU