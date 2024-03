Performance teatrale "Sogno di una morte" contro la violenza di genere

Prezzo non disponibile

Sabato 9 Marzo 2024 alle 17:00, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, l’Associazione Progetto Donna ospita l’autore e attore Giuseppe Marzio che con la sua voce e il suo corpo farà vivere una toccante storia nella performance teatrale “Sogno di una morte”, con la partecipazione straordinaria dell’avvocata Viviana Rago, nella Biblioteca Comunale “P. Rendella” di Monopoli, in piazza Garibaldi 24.



L’iniziativa, aperta al pubblico fino a esaurimento posti e realizzata con il coinvolgimento del Comune di Monopoli, in particolare dell’Assessorato alle Politiche giovanili e alle Pari opportunità, vuole essere un’occasione di incontro, confronto e sensibilizzazione sul tema della lotta contro la violenza di genere e l’emancipazione delle donne da situazioni di abuso, sulla parità di genere e la promozione dei diritti delle donne.



Lo spettacolo, costituito dascritti e riadattati dallo stesso autore e basati su storie note di cronaca legate al tema della violenza, utilizza la formula dell’ironia per arrivare al cuore dello spettatore.