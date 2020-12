Lo spettacolo "Sogno di una notte di mezza estate" in streaming dell'Abeliano

Lunedì 14 dicembre ore 17.30 sui canali facebook del teatro Abeliano e in replica alle 21.30 su RadioPopizz tv (canale 881) per la rassegna in streaming "i lunedì della prosa con i classici del teatro Abeliano" sarà la volta di un altro spettacolo importante ed impegnativo nella storia dei primi 50 anni di attività del gruppo Abeliano

Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare

riduzione e adattamento Teodoro Signorile

con

Guglielmo Ferraiola

Tina Tempesta

Rachele Viggiano

Con la partecipazione di

Dante Marmone

Pinuccio Sinisi

con

Nico Salatino

Enzo Vacca

Enzo Sarcina

Enzo Strippoli

Mino Decataldo

Sergio Raimondi

Rossella Giugliano

Ida Caracciolo

Vito Latorre

Betty Lusito

Marcantonio Gallo

Marianna Di Muro

REGIA DI VITO SIGNORILE

Lo spettacolo si allestì con il patrocinio e la collaborazione del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, della Accademia di Belle Arti di Bari, del Dipartimento di Linguistica dell'Università di Bari, della C.G.I.L. Puglia, del SAI (Sindacato Attori Italiani) e della Associazione Arterrae.



Sogno di una notte di mezza estate, uno dei più grandi capolavori di William Shakespeare, presumibilmente scritto/messo in scena per la prima volta tra il 1594 e il 1596 per una rappresentazione in occasione del matrimonio tra Sir Thomas Berkeley ed Elizabeth Carrey) si presta ad una sorprendente riflessione sull’amore e sul teatro.