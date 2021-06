Il Teatro Kismet ospita “Il sogno del principe”, in scena gli allievi dei Kismet Lab “Al Principio” ed “Essere (pronti) è tutto”

Sabato 5 giugno il Teatro Kismet ospita “Il sogno del principe”, lo studio teatrale conclusivo dei laboratori teatrali di Teatri di Bari, curati da Lello Tedeschi in collaborazione con Piera Del Giudice.

In scena gli allievi dei Kismet Lab “Al Principio” ed “Essere (pronti) è tutto”: Francesco Barbieri, Michela Barbieri, Andrea Buquicchio, Francesco Cozzi, Luca Delle Lucche, Roberta Di Battista, Tommaso Guerra, Linda Iacobbe, Arianna Joos, Emilia Lanave, Samira Mancino, Vincenzo Manzionna, Annamaria Montecasino, Silvia Morea, Fabrizio Pastoressa, Davide Sgamma.

Questo studio è l’esito finale di un percorso laboratoriale di formazione per attori avviato lo scorso ottobre. “A un certo punto in questo percorso abbiamo messo al centro l’incontro con il personaggio: un incontro che è stato anzitutto – spiega Tedeschi - un pretesto per l’apprendimento e la pratica dei principi del lavoro di scena, dall’uso della voce alla relazione, all’improvvisazione, all’articolazione del gesto, del movimento, dell’azione, in un continuo gioco di relazione con l’altro che potesse anche abbattere paure, insicurezze, timidezze. Apprendimento tecnico, dunque, ma anche umano, personale, esperienza di relazione con se stessi e con gli altri. Il teatro, in fondo, è tutto qui, nel suo essere occasione sociale per mettere in gioco se stessi, raccontare e raccontarsi, rivelare qualcosa di sé con la mediazione dell’artificio scenico e infine offrirsi agli spettatori attraverso il velo di qualcun altro, un personaggio, appunto, in cui lo spettatore stesso possa riconoscere qualcosa di sé e del mondo in cui viviamo, ritrovandoci accomunati tutti, attori e spettatori, a riflettere su di esso e su noi stessi”.

