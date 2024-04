'Il sogno di Shakespeare' a Monopoli e Molfetta

Doppia replica a Monopoli e Molfetta per la Stagione 2023.24 ‘Bagliori’, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari, per Il sogno di Shakespeare. La Compagnia I Nuovi Scalzi in scena con una delle opere più rappresentative del teatro di William Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate, nell’adattamento curato da Savino Maria Italiano e Ivano Picciallo. Lo spettacolo sarà in replica sabato 6 aprile alle ore 21 al Teatro Radar di Monopoli e domenica 7 aprile alle ore 19 alla Cittadella degli artisti di Molfetta.

Giorgio Consoli, Carolina Eusebietti, Thilina Feminò, Lidia Ferrari, Pietro Quadrino, Piergiorgio Savarese e Savino Maria Italiano – che cura anche la regia dello spettacolo - interpretano un gruppo di artigiani che s’incontrano in un bosco per preparare uno spettacolo per le nozze del Duca, un classico: ‘La tragica commedia di Piramo e Tisbe’. Un impedimento amoroso e un amore non corrisposto costringono quattro innamorati a fuggire dalla città per ritrovarsi in un bosco abitato da spiriti e fate. In un gioco metateatrale che pesca dalla Commedia dell’Arte, gli artigiani protagonisti sono la compagnia de I Nuovi Scalzi, che s’incontra in un luogo fuori dal teatro per preparare lo spettacolo per un grande evento: appunto l’incontro con il pubblico.

A fare da sfondo al racconto c’è il bosco, diventato allegoria della vita, che è palcoscenico perfetto dove i personaggi fantastici Puck, Oberon e Titania possono divertirsi con i destini dei malcapitati. Uno spettacolo che finisce per essere “una giostra che gira al limite tra amore e fantasia, sogno e realtà, attore e personaggio, che metterà tutti a nudo al termine della rappresentazione” racconta la compagnia.

Biglietti disponibili al botteghino dei due teatri e online sul circuito Vivaticket. Botteghino del Teatro Radar attivo dal martedì al venerdì ore 17-19; botteghino della Cittadella degli artisti attivo tutti i giorni tranne il lunedì ore 17 – 20. Per info 335 756 47 88 (Teatro Radar) e 392 163 87 82 (La Cittadella degli artisti). Il programma completo della Stagione Bagliori è disponibile su www.teatridibari.it.

SCHEDA SPETTACOLO

Teatri di Bari | I Nuovi Scalzi

IL SOGNO DI SHAKESPEARE

di Savino Maria Italiano

tratto da Il Sogno di una notte di mezza Estate di W. Shakespeare

adattamento Savino Maria Italiano e Ivano Picciallo

regia Savino Maria Italiano

con Giorgio Consoli, Carolina Eusebietti, Thilina Feminò, Lidia Ferrari, Savino Italiano, Pietro Quadrino, Piergiorgio Savarese

aiuto regia Olga Mascolo e Marta Franceschelli

musiche originali Piergiorgio Savarese

scene Alessandra Solimene

costumi Angela Troiani e Olga Mascolo

maschere Aliano e Stefano Perocco da Meduna

con il sostegno di Ministero Dei Beni Culturali, Regione Puglia, Comune Di Barletta, Comune Di Bari, Les Baladins Du Miroir, La Luna Nel Pozzo

Il sogno di una notte di mezza estate è tra le opere più celebri e rappresentative del teatro di Shakespeare, in questo caso è la ripresa dell’opera originale per proporla in una realtà più vicina agli spettatori. Un gruppo di artigiani s’incontrano in un bosco per preparare uno spettacolo per le nozze del Duca, un classico: “La tragica commedia di Piramo e Tisbe”. (atto I, scena II). Quegli artigiani siamo noi, la nostra compagnia che s’incontra in un luogo fuori dal teatro per preparare il Sogno di una notte di mezz’estate per un grande evento: l’incontro con il pubblico. Un impedimento amoroso e un amore non corrisposto costringono quattro innamorati a fuggire dalla città per ritrovarsi in un bosco abitato da spiriti e fate. Il bosco, allegoria della vita, si scopre palcoscenico perfetto dove i personaggi fantastici Puck, Oberon e Titania possono divertirsi con i destini dei malcapitati. Come dèi con gli uomini o pupari con i loro pupi, gli abitanti del bosco muoveranno gli innamorati in un continuo e ripetuto scambio di ruolo prima di donar loro il giusto amore. Una giostra che gira al limite tra amore e fantasia, sogno e realtà, attore e personaggio, che metterà tutti a nudo al termine della rappresentazione.