A Bari in scena Sola con un cane di Rita Felicetti

Si conclude mercoledì 26 giugno, ore 20, a Prinz Zaum il primo capitolo della decima edizione de Il peso della farfalla, con Sola con un cane (Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione alla mail punticospicui@gmail.com). In scena una biografia partecipata, clownesca e dadaista di Rita Felicetti, attrice, musicista, disegnatrice materana di stanza a Bologna. Sul palco e con il pubblico la giornata e la vita di chi si pone domande a cui non sa rispondere, a cui nessuno può rispondere.… tranne il proprio cane.

Spettacolo semi-comico sulla convivenza di una donna di mezza età e il suo cane, i suoi pupazzini, le voci di fuori e dentro e una serie di strambe emozioni che nascono dalla paura di crescere. Una strana solitudine piena di domande che non trovano risposte. Una stand up comedy di una clownessa e del suo cane che alterna monologhi a dialoghi con il pubblico, soliloqui esistenziali e canzoncine punk senza senso. Una donna che affronta tutte le crisi apertamente con ironia e poesia per esorcizzare il tempo che passa inesorabile anche per le eterne bambine.

Il Peso della Farfalla è un progetto Punti Cospicui_associazione per le culture ideato e diretto da Clarissa Veronico, realizzato con il contributo di Regione Puglia e Comune di Bari, partner del progetto è la libreria Prinz Zaum, che ha ospitato i primi tre appuntamenti estivi in vista della programmazione che da settembre si svolgerà in diversi luoghi della città.