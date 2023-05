Sola contro la mafia-teatrermitage in scena nella Sala San Giuseppe dell'Istituto Redentore

Imperdibile appuntamento teatrale nell'ambito del cartellone di iniziative del

RED FEST 2023 - Redentore in festa



Sabato 20 maggio - ore 19

Sala San Giuseppe Istituto Redentore - Bari



è in scena lo spettacolo



SOLA CONTRO LA MAFIA

con Arianna Gambaccini

regia di Vito d'Ingeo

tratto da "Non la picchiare così" di Francesco Minervini, ed. La Meridiana

produzione Teatrermitage



Maria, donna-bambina, che si consegna inconsapevolmente nelle mani di un boss della mafia pugliese che la soggioga, ne fa una sua proprietà e la usa per compiere operazioni e traffici illeciti.



La sua coscienza, narcotizzata da un “amore malato”, si risveglia solo dinanzi alla vita che si rinnova nel suo grembo. Con la fuga e la decisione di farsi “testimone” contribuirà a sgominare uno dei più efferati clan della cosiddetta “quarta mafia”. Ma a Maria non sarà restituita la libertà.



Costretta, sotto protezione e con altre identità, a peregrinare con suo figlio per la penisola, sperimenterà quanto crudele sia la “prigionia legalizzata” dei testimoni di giustizia e l’insensibilità delle istituzioni.



La storia di Maria, della sua forza e del suo coraggio è una storia vera iniziata nel nord della Puglia a metà degli anni ottanta e non ancora terminata.





Ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 080 575 00 06





Un’iniziativa nell’ambito del progetto PugliaCapitaleSociale 3.0 Agorà sociale: spazio di comunità – educhiamo ad educare CUP B95I22001640009