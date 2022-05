“Solar Day”, al Planetario di Bari viaggio alla scoperta del Sole

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 22 Maggio dalle ore 10:00 alle ore 11:30 evento “Solar Day”: "All’interno del planetario scopriremo i segreti del nostro Sole, ricostruiremo le fasi iniziali della sua nascita ed il suo futuro, comparandolo con quello di altre stelle. Al termine dell’attività nel planetario ci sposteremo sul prato esterno per osservare direttamente il Sole in piena sicurezza attraverso sofisticati telescopi : saranno visibili le macchie e le straordinarie eruzioni solari".



Ticket € 8,00 con pagamento direttamente al botteghino del planetario per adulti e bambini dai 4 anni.



bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956Per tutti è obbligatoria la mascherina FFP2 solo all’interno del planetario