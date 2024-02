'Il Soldatino di Stagno' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni - Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5 persone

E’ una di quelle storie che quando te la raccontano, non te la scordi più, forse perché parla d’amore, di diversità, di coraggio…in scena alla Casa di Pulcinella Nata Teatro con 'Il Soldatino di Stagno' sabato 24 e domenica 25 febbraio al Teatro Casa di Pulcinella:

con Giorgio Castagna e Lorenzo Bachini. Testo e regia di Marco Zoppello

teatro d’attore e musica dal vivo

dai 4 anni

La storia la conosciamo tutti: lui, un soldatino di stagno senza una gamba e lei, la splendida ballerina del carillon; L’”Amore” è il vero protagonista della storia: quello tra il Soldatino e la Ballerina, tra di loro, un grande sentimento nato su un castello di carta, nella stanza da gioco di un bimbo e a dividerli, un sacco di disavventure, tra cui ragazzacci di strada, tanta acqua, un enorme pesce, topi e tombini.

Un originale adattamento dello Schiaccianoci di Ciajkovskij e ispirata alla fiaba di Hans Christian Andersen, narrato con la musica eseguita dal vivo. E’ una di quelle storie che quando te la raccontano, non te la scordi più, forse perché parla d’amore, di diversità, di coraggio; tratta della vita, con le sue ombre e luci e le sue trasformazioni, che avvengono perché succedono e basta, senza drammi. Poiché nulla finisce, ma tutto si trasforma.

Nuova Accademia del Teatro d’Arte APS – è una compagnia teatrale “onnivora” che si nutre di tutti i generi teatrali dal 1988. Fin dalla sua nascita la NATA ha prodotto spettacoli di tutti i tipi e generi. Nel corso degli anni si sono affermati nell’ambito del Teatro Ragazzi. Inventando nuove storie e riadattando i grandi classici hanno realizzato una grande varietà di opere prendendo spunto dalla drammaturgia contemporanea, dai grandi classici e persino dal teatro danza per mettere in scena spettacoli per tutti, grandi e piccini.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5 persone. Possibilità di abbonamento.

Teatro Casa di Pulcinella

Arena della Vittoria 4/a BARI

tel 080.5344660 fax 080.5340686

www.casadipulcinella.it