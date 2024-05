Solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria e Sant'elia Profeta a Locorotondo

La Parrocchia "San Giorgio Martire", l'Associazione Sant'Elia "Carlo Palmisano" con il Patrocinio del Comune di Locorotondo, della ProLoco di Locorotondo e dell' Associazione "Uomo 2000", vi invitano ai Solenni Festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria e Sant'Elia Profeta che si terranno a Locorotondo (BA) in contrada Sant'Elia il 27 - 28 - 29 - 30 Giugno 2024



Programma Religioso

27 - 28 Giugno

h. 20:00 - Canto dei Vespri in preparazione alla festa (Chiesa di Sant'Elia)

29 Giugno

h. 19:00 - 60° anniversario di sacerdozio di Don Giuseppe Convertini. Presiederà l'Eucaristia l'Arcivescovo Mons. Giovanni Intini, presso la Chiesa Madre "San Giorgio Martire" di Locorotondo

30 Giugno

h. 9:00 - Santa Messa (Chiesa di Sant'Elia)

h. 18:00 - Processione e al rientro Solenne Messa sul piazzale antistante la Chiesa



Programma Civile

dal 9 al 29 Giugno

1° Torneo di Scopa Sant'Elia (per le iscrizioni rivolgersi al Sig Simone Rosato telefonando al numero 320 531 9544)

29 Giugno

h. 21:00 - Spettacolo di musica salentina - Sandro Pellè "Kalurya"

h. 21:00 - Sagra dei prodotti tipici a cura di "Ape d'Itria"

30 Giugno

h. 10:00 - Ciclo passeggiata -- iscrizioni presso la Pro Loco di Locorotondo, sul nostro sito (cliccando su RSVP nella sezione dell'evento) e sul piazzale antistante la Chiesa di Sant'Elia la mattina del 30 giugno prima del raduno --

h. 21:00 - Sagra dei prodotti tipici a cura di "Ape d'Itria"

h. 21:30 - Spettacolo musicale - Ricchi e Poveri Tribute Band

h. 23:30 - Spettacolo piromusicale a cura della "Itria Fireworks"



Moderne ed artistiche luminarie della ditta "Centomani Light" - Monopoli

Addobbo floreale offerto da "Artisti del Fiore" di Luca Liconso



SIAMO TUTTI INVITATI A CONDIVIDERE QUESTI GIORNI DI FESTA



per informazioni:

Associazione Sant'Elia "Carlo Palmisano"

presid. Angelo Palmisano

tel. 349 3796083



Web: https://associazionesantelia.wixsite.com/santelia