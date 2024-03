Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli a Monopoli con 'L’anatra all’arancia'

Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli protagonisti al Teatro Radar di una divertente e intrigante commedia. Grande attesa a Monopoli per L’anatra all’arancia, nuovo appuntamento della Stagione 2023.24 ‘Bagliori’, in programma lunedì 25 marzo alle ore 21.

Nel classico feuilleton di W. D. Home e M. G. Sauvajon, i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti. Ogni mossa dei protagonisti, però, ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia; in una parola all’Amore, poiché è di questo che si parla. La trasformazione dei personaggi avviene morbida, grazie a una regia – curata da Claudio Greg Gregori - che la modella con cromatismi e movimenti talvolta sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano ci servano a sorridere, ma anche a suggerirci il modo di sbarazzarsene.

“L’Anatra all’Arancia” è una commedia che ti afferra immediatamente – racconta la compagnia - e ti trascina nel suo vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi”.

La Stagione ‘Bagliori’ al Teatro Radar, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari, è realizzata con il sostegno del Ministero della cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli.

Botteghino

I biglietti hanno un prezzo di 28 euro per la platea e 25 euro per la galleria, disponibili al botteghino del Teatro Radar (via Magenta, 71, Monopoli) e sul circuito Vivaticket.com. Per info si può chiamare il botteghino del Radar (via Magenta, 71, Monopoli) al numero 335 756 47 88. Il programma completo è disponibile sul sito www.teatridibari.it.

SCHEDA ARTISTICA

Compagnia Moliere | Teatro stabile di Verona

L’ANATRA ALL’ARANCIA

di W. D. Home e M. G. Sauvajon

regia Claudio Greg Gregori

con Emilio Solfrizzi, Carlotta Natoli, Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo

