Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo al Teatro Kursaal Santalucia di Bari in “Tutto il mondo è un palcoscenico”

Ripartono le stagioni teatrali in Puglia con i teatri aperti con capienza del 100% e il pubblico che sta ritrovando il legame con il mondo delle Arti e dello Spettacolo dal Vivo.

E così la Regione Puglia con l'assessorato alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, con l'organizzazione del Teatro Pubblico Pugliese, ha deciso di organizzare una "festa della riapertura" che inaugura tutte le stagioni teatrali pugliesi.

Ad ospitarla il restaurato e da poco inaugurato Teatro Kursaal Santalucia di Bari che completa il miglio dei teatri del capoluogo pugliese, e che il 13 e 14 novembre prossimi ospiterà per la prima volta uno spettacolo teatrale.

Rifiorisce dunque il Teatro nella stagione in cui le foglie cadono. E rifiorisce con due artisti locali.

Testimonial di questa rinascita sono Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo che porteranno in scena il loro spettacolo leggero, divertente e frizzante “Tutto il mondo è un palcoscenico” dal sottotitolo non scritto dato dai due artisti che recita "Come massacrare Shakespeare in 90 minuti", che ha divertito il pubblico pugliese già con un tour estivo (biglietti in vendita da oggi alle ore 12.00 su www.vivaticket.com).

“Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne sono soltanto attori. Hanno le loro uscite e le loro entrate e nella vita ognuno recita molte parti” è la citazione da cui si parte, tratta da William Shakespeare in “Come vi piace”, quasi a sottolineare che la vita di ognuno di noi sia una sequenza di scene e controscene. Il teatro allora diventa il luogo ideale per parlare delle debolezze, ma anche e soprattutto delle straordinarie qualità del genere umano. Lo scopo è di raccontare la vita del drammaturgo inglese che ha regalato all’umanità l’immaginazione. Perché ebbe tanto successo ai suoi tempi? E perché ancora oggi è così attuale? Per rispondere a queste domande prendete una scena e metteteci un navigato affabulatore ed un comico di razza; aggiungeteci un cavallo di battaglia, una scimmia con la banana in mano ed un omaggio alla canzone neomelodica; agitate per bene e poi farcite con il giovane Amleto, Romeo e Giulietta, una lavatrice stesa al sole ed un’aria di Verdi. Otterrete il succo concentrato del nuovo show di Solfrizzi e Stornaiolo.

Uno spettacolo per chi ama il teatro in generale e quello comico in particolare. Ma soprattutto uno spettacolo per quelli che avrebbero preferito rimanere a casa, stravaccati sul divano. Cambieranno idea.

Biglietti e informazioni

Biglietti in vendita online su Vivaticket www.vivaticket.com a partire da sabato 30 ottobre alle ore 12.

Platea: 25€ + prevendita

Galleria e Palchi di I ordine: 20€ + prevendita

Palchi di II e III ordine: 15€ + prevendita

Info: 368.3377069

www.teatropubblicopugliese.it

MISURE ANTI COVID

Per partecipare agli spettacoli, è obbligatorio essere in possesso di Green Pass (una delle Certificazioni verdi Covid-19, Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 - di cui all’articolo 9, comma 2 - https://bit.ly/3ln9qqI), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute. Per maggiori informazioni sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19: https://www.sanita.puglia.it/ certificazione-verde-covid-19.