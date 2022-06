Musica, artigianato e gastronomia a Conversano nella serata del Solstizio d'Estate

Prezzo non disponibile

SOLSTIZIO D'ESTATE è l'evento dedicato alla Musica, all' Artigianato, alle Luci, ai colori ed anche alla Gastronomia.

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022.

A partire dalle ore 19.00

Per le viuzze del CENTRO STORICO della Città di Conversano (Ba).

Vogliamo ricordarvi che l'evento è TOTALMENTE GRATUITO.

Popoleremo le stradine e le viuzze del centro storico di Conversano (Ba), con artisti, artigiani e tanta buona musica itinerante, che accompagnerà la serata.

L'intento é quello di non trascurare le nostre tradizioni più antiche, e di valorizzare il nostro patrimonio culturale e artistico.

Inoltre, ci sarà anche il concerto di "Funk Off e Serena Brancale" in Largo Cattedrale, organizzato da Bass Culture.

Solstizio d'estate aprirà ufficialmente la stagione di Borgo D'Estate: un contenitore culturale, colmo di eventi che popoleranno la città per tutta l'estate.