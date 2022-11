Al Teatro Kismet in scena 'Sommessamente correndo' della Civica scuola di Teatro Paolo Grassi

Prezzo non disponibile

Punto di partenza intorno al quale ruota la ricerca, l’indagine compositiva e la scrittura di scena è la figura di Zaccheo, dal Vangelo di Luca,19,1-10.

Una pièce sulla speranza e sul desiderio di conoscere, sul non sentirsi apprezzati, sull’intrecciarsi di ritmi di indecisione, sul tendere verso l’alto in opposizione al basso, sull’amore che acquieta la paura, sulla gioia dello slancio.

Lo studio assume la sua forma compiuta di spettacolo coreografico che verrà ospitato il 24 novembre al Teatro Kismet di Bari nella rassegna "Esplorare 2022", a cura della Compagnia AltraDanza.

La formazione professionale (percorso accademico riconosciuto AFAM) che stanno seguendo i giovani danzatori dà la possibilità di andare in scena in diversi contesti artistici. Inoltre, Sommessamente correndo rientra nel lavoro di ricerca artistica che Julie Ann Anzilotti sta seguendo in questi anni a partire dai testi biblici. La serata si conclude con la consegna di una targa di riconoscimento al maestro Amedeo Amodio, storico danzatore e direttore della Compagnia Aterballetto di Reggio Emilia.

Coreografia Julie Ann Anzilotti

assistente alla coreografia Paola Bedoni

con Mirko Donsanto, Andrea Filidei, Matteo Marongiu, Federico Rassu, Francesco Romagnoli, Yeva Sai, Yulja Serbin, Eleonora Strobino, Francesco Valli

danzatori Corso di Diploma Accademico di I livello in Danza Contemporanea coordinato da Marinella Guatterini

Musiche Steven Brown, S. Sciarrino

scene Alice Capoani e Mattia Franco

luci Fulvio Michelazzi

costumi Nunzia Lazzaro

produzione Compagnia Xe in collaborazione con Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi Milano

si ringrazia per la collaborazione Davide Montagna

La Compagnia Xe è sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione CR Firenze, Comune San Casciano Val di Pesa

Teatro Kismet OperA

Str. S. Giorgio Martire, 22 F, 70124 - Bari BA

Tel. 080 579 7667 / 351 6885817