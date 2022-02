Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo all’Officina degli Esordi in “Songs In A Conversation”, un nuovo omaggio tributo a Nick Drake

Un emozionante omaggio all’incredibile talento del cantautore inglese Nick Drake. Attraverso un mix di musica e parole, il duo Angelini e D’Erasmo presenterà “Songs In A Conversation” venerdì 18 marzo all’Officina degli Esordi. L’idea nasce dal desiderio di testimoniare la grande passione per l’intramontabile Nick Drake, per tramandare e far conoscere ai giovani musicisti la sua eredità artistica e poetica, ricca di fragilità, lirismo e sensibilità, dando un tocco contemporaneo e moderno per restituire la magia e il carattere onirico delle versioni originali. Questo secondo tributo, che arriva dopo Pongmoon – Sognando Nick Drake del 2005, rappresenta una profonda interpretazione e condivisione delle tematiche e dei toni controcorrente di Drake, in cui sono di forte impatto ed emergono le mille sfaccettature dell’animo umano.

I biglietti sono disponibili sul circuito DICE.fm.



SONGS IN A CONVERSATION, in uscita venerdì 25 febbraio 2022, è un omaggio a Nick Drake a 50 anni dall’uscita del suo ultimo lavoro discografico Pink Moon, un album epocale, un piccolo, breve, delicato e misterioso capolavoro che sarebbe sbocciato col tempo raccogliendo un numero straordinario di estimatori appassionati e consacrando un artista unico nel suo genere.

Il progetto è composto da 11 tracce, suddivise tra un Lato A e un Lato B. Le prime due tracce del Lato A sono state registrate e prodotte da John Wood, fonico e produttore storico di Nick Drake, presso i Vada Recording Studios in UK (a poche miglia dalla casa natale di Drake), mentre le altre tre, sono state registrate in un secondo momento a Roma da Daniele Ilmafio Tortora, sodale di questo progetto. Per ricreare un sound anni ‘70, molto naturale, autentico e dai toni caldi, Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo hanno coinvolto la band con cui collaborano da sempre, composta da Fabio Rondanini alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso e Andrea Pesce al pianoforte.

Il Lato B invece è composto da pezzi suonati e cantati live da Rodrigo e Roberto insieme ad amici, ospiti, fan di Drake. Questi brani sono stati catturati durante le riprese del documentario Songs In A Conversation. Le tracce sono delle versioni molto semplici e minimal, dove la voce degli artisti e il sound prodotto dalla chitarra si uniscono in perfetta armonia con i dolci suoni che riecheggiano dalla natura circostante.

Venerdì 18 marzo 2022

Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo - Songs In A Conversation

Officina degli Esordi - Bari



Inizio spettacolo ore 21

Biglietto € 15 + d.p

Prevendite disponibili su DICE.fm



Normativa anti-covid per l'ingresso:

Green pass rafforzato

Obbligo di mascherina Ffp2