Sonic town #1: Archivio futuro e Phonesex 93 live

Archivio Futuro nasce nel 2021 dall’incontro tra Lorenzo BITW e Danilo Menna: il primo, producer / dj con due album, svariate release e collaborazioni internazionali, tra gli alfieri italiani del clubbing che guarda verso orizzonti “globali”; il secondo batterista / polistrumentista, con un bagaglio di esperienze che lo vedono già al fianco di artisti come Gemitaiz, Venerus, Lydia Lunch e tanti altri. Ai due, si è aggiunto Vittorio Gervasi, sassofonista di matrice jazz, ma aperto a contaminazioni e sperimentazioni, che ha registrato e suonato con il progetto sin dagli esordi. Il trio consolida le proprie fondamenta a Roma, città in cui inizia a dar forma al proprio linguaggio attraverso performance dal vivo, esperimenti di contaminazione e improvvisazione, che costituiscono il corpo del loro omonimo album d’esordio, uscito il 24 Giugno 2022 per La Tempesta.

Archivio Futuro – nomen omen – è un progetto in cui si sperimenta la dualità, tra l’acustico e l’elettronico, la musica organica e quella programmata. La risultante di questo incrocio è un suono che conduce in una zona oscura, in cui sono sfumati i confini, un percorso sospeso tra un drumming ora più esplosivo ora più psichedelico, sample che aprono squarci verso mondi lontani, beat house e garage che incrociano traiettorie jazz e prog-rock.

Il progetto ama definirsi “collettivo musicale” con un approccio cross-mediale con altre forme d’arte come la pittura, la fotografia e il video. Il progetto collabora in pianta stabile con varie figure e artisti italiani e stranieri fra cui Simone Brillarelli (designer), Mani Tiberi (artista, costumista), Mirko Ostuni(fotografo), Ohii Katya (scultrice), Carl Saff (sound engineer).



Phonesex 93 ovvero, tenor sax improv su un tappeto di 808, glitch e breaks. Azione e reazione, inspira, espira: yoga class.



SONIC TOWN è una rassegna musicale pensata e realizzata da Radio JP in collaborazione con il Consorzio IMAKE. Giunta alla sua ottava edizione, SONIC TOWN promuove concerti indipendenti, inclusivi e accessibili incentivando aggregazione sociale e culturale.



Muovendoci fuori dalle rotte battute ci piace abbracciare la diversità di progetti che promuovono la cultura e l’aggregazione sociale, vieni a conoscere realtà amiche e attive sul nostro territorio. Questa sera potrai incontrare @apssudestdonne, @APEAppuloLucana, @infern05.

SONIC TOWN

Edizione VIII, 2024

out of the blue



L’attesa del momento è un salto nel vuoto, indefinito e inaspettato.



ARCHIVIO FUTURO live

PHONESEX 93 opening act



Aperture porte ore 19.30

Ex Macello, Putignano (BA)



Biglietti su DICE --> https://link.dice.fm/lcc22f4bc53e