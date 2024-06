Sonic town #2: Irossa e loraaxis live

Le irossa sono una delle principali band emergenti dalla giovane scena alternativa torinese. Composta da sei eclettici membri (che fanno parte di vari progetti e collaborano costantemente tra loro), irossa propone un indie-rock multiforme e sognante, condito con elementi post-punk e art-pop, che forniscono alla band un suono caratteristico e personale.

La band ha disparate influenze, evidenziate dai numerosi strumenti utilizzati nella loro musica (chitarre elettriche e acustiche, sintetizzatori, sassofono, ecc.). La città di Torino e le sue sfumature emergono nelle loro canzoni, arricchite dall’uso di due voci principali, femminile e maschile, che si alternano costantemente e rivelano un’atmosfera dolce e dinamica allo stesso tempo.



Loraaxis è una parola inventata per indicare la luminosità, la luce che entra nell’obiettivo e brucia tutto.



SONIC TOWN è una rassegna musicale pensata e realizzata da Radio JP in collaborazione con il consorzio IMAKE. Giunta alla sua ottava edizione, SONIC TOWN promuove concerti indipendenti, inclusivi e accessibili incentivando aggregazione sociale e culturale.



Muovendoci fuori dalle rotte battute ci piace abbracciare la diversità di progetti che promuovono la cultura e l’aggregazione sociale, vieni a conoscere realtà amiche e attive sul nostro territorio. Questa sera potrai incontrare @Tracanelupa e @museotam.

SONIC TOWN

Edizione VIII, 2024

out of the blue



Perdere le tracce del vento nella folle sorpresa del niente.



IROSSA live

LORAAXIS opening act



Aperture porte ore 19.30

Ex Macello, Putignano (BA)



Biglietti su DICE --> https://link.dice.fm/O42b945e1725