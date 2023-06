Sonic town #2: Leatherette ed Ever Felt

Sonic Town ~ VII edizione

rassegna di suoni e rumori periferici

Interferenza



LEATHERETTE + Ever Felt

WarmUp // Radio JP Sound System

Aftershow // Central Sound System

Interferenze soniche // Ruggine + Malditesta + U_UZ3R



29 Giugno, 19:30

Ex Macello Comunale ~ Via S. Caterina da Siena, Putignano (BA)

Prevendite (consigliate) disponibili al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/leatherette/209892



Ticket botteghino → €5

Sostieni la sonicità, contribuisci alla rassegna!





LEATHERETTE sono Andrea, Francesco, Jacopo, Marco e Michele. Formati nel 2018, hanno sede a Bologna, in Italia. Il loro nome deriva dall'iconico singolo Warm Leatherette dei The Normal.La fintapelle suona quasi come una presa in giro della musica rock e della sua estetica, allo stesso tempo abbracciata e rifiutata.

La loro musica e? un pot-pourri di sfuriate punk, atmosfere jazz e accenni no wave, generando un suono ricco e composito, a volte caldo e avvolgente, a volte aspro, graffiante e imprevedibile.

Nel 2021 pubblicano Mixed Waste (WWNBB), un EP casalingo autoprodotto, seguito da un'intensa attivita? live in giro per l'Italia (MiAmi, Beaches Brew, je t’aime, handmade festival), Europa e UK. Nel 2022 hanno firmato per Bronson Recordings e hanno pubblicato il loro primo LP, "Fiesta", un album banger (Up To Hear).

Un incidente d'auto di rumore frastagliato, amore contorto e melodia oscura e angosciata, molto ben accolto dalla stampa italiana (Rumore, Blow-Up, MTV) e internazionale (The New Cue, NME), mentre lo stesso Iggy Pop suonava i loro brani "Dead Well” e “So Long” nel suo programma BBC Radio 6.

Hanno anche pubblicato 2 video per le canzoni "So Long" e "Thin Ice".

Ora stanno girando l'Italia dopo aver portato a termine un secondo tour Europa/UK nel marzo 2023.



***

EVER FELT sono quattro ragazzi che raccontano una malinconia anni ‘90. Shoegaze dritto per dritto.

A tratti punk, a tratti indie d’oltreoceano. Rad è il primo EP della band pugliese in uscita il 17 aprile 2023 per Coypu Records. Registrato al Till Deaf Recordings di Caserta a maggio 2022.



***

Sonic Town è una rassegna musicale pensata e realizzata da Radio JP in collaborazione con il consorzio IMAKE.

Giunta alla sua settima edizione, Sonic Town promuove concerti indipendenti, inclusivi e accessibili incentivando aggregazione sociale e culturale.

L’evento rientra nel progetto GLOCAL SOUND: un’iniziativa promossa dai Circuiti Multidisciplinari di Piemonte, Marche, Toscana, Lombardia, Emilia – Romagna, Sardegna, Veneto, Lazio e Puglia.



