Sonic town 2022: I i'm not a Blonde e Matchless

Torna la rassegna più rumorosa del sud est barese con una doppietta tutta al femminile.

Dopo due anni di pausa, Sonic Town - la rassegna musicale che Radio JP organizza a Putignano dal 2014 - torna a far tremare i muri dell'Ex Macello Comunale con due serate dedicate come sempre alla scoperta di progetti underground freschi e interessanti.



Giovedì 30 giugno dalle 21:30

Warm Up || Radio JP Soundsystem

TACOBELLAS (+ Dieg)

After Show || B2B NIK SPORTELLA / NAITEIRUKAO

Ex Macello Comunale - Via S. Caterina da Siena - Putignano

Per la prima serata, sul palco di Sonic Town le Tacobellas, signorine scalmanate dalla provincia di Modena con chitarra, batteria e una buona dose di 90's vibes.

"Pensate alle Bikini Kill con il poster di Raffaella Carrà in camera o ad una versione stoner delle Spice Girls!" e il risultato sarà questo duo esplosivo e imperdibile.

Affezionate al concetto del DIY, le Tacobellas amano sperimentare, mescolando sonorità grunge ad una voce quasi pop, ma molto arrogante. Nel 2021 decidono di registrare un EP completamente in home recording dal titolo Don't Try This At Home uscito il 13 Agosto 2021 per un'etichetta americana, la Editoris, label gestita da tre ragazzi provenienti da Washington, Florida e Panama.

Ascolta: https://spoti.fi/3FIo3NC

BB, Barbara e Lello sono i Dieg, un gruppo nato in zona rossa dall'esigenza di sfogare il proprio disagio. Le influenze post-punk e shoegaze si intrecciano con un taglio noise e grunge.

Biglietto: https://bit.ly/3wxJoVJ





Giovedì 7 luglio dalle 21:30

Warm Up || Radio JP Soundsystem

NON SONO UNA BIONDA (+ Matchless)

After Show || MARTE / PRINCE

Ex Macello Comunale - Via S. Caterina da Siena - Putignano

Giovedì 7 luglio sarà la volta delle I'm Not A Blonde, duo italo-americano di base a Milano. Il loro elegante electro-pop – fatto di ritmi e synth anni '80 e chitarre e melodie dal sapore punk/rock anni '90 – si muove in perfetto equilibrio fra gli aspetti delle due personalità: ironia e follia, divertimento e serietà, minimalismo e art-pop, digitale e analogico. Tutto avvolto da un velo di malinconia di derivazione new wave che dona alla loro musica una precisa identità e uno stile inconfondibile.

L'8 aprile è uscito This is Light, il loro nuovo EP che segue e completa Welcome Shadows, uscito a dicembre 2021. Insieme, i due EP costituisce l'album Welcome Shadows, This is Light, il quarto nella discografia del duo electro- pop.

Ascolta: https://spoti.fi/39fqeM8

MATCHLESS è un progetto di musica elettronica nato all'inizio del 2020 da Miriam e Liliana Neglia, due cantanti e produttrici. Il progetto è un connubio perfetto tra le personalità e le provenienze artistiche diverse ma complementari delle due sorelle. Il duo MATCHLESS produce musica in cui forza e libertà artistica coincidono con uno stile fresco e coinvolgente.

Il loro omonimo album di prima, è stato pubblicato il 29.10.21 dall'etichetta "theDustRealm Music"

Ascolta: https://matchless-sisproject.bandcamp.

Biglietto: https://bit.ly/3wxpQka



Sonic Town è una rassegna pensata e realizzata da Radio JP in collaborazione con I MAKE e grazie al supporto di Cantine Polvanera, Caseificio Palazzo e Cibaria