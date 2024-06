Sonic town #3 : Fuug e Healthy god live

FUUG è un antidoto. Nasce in un periodo buio con il preciso intento di curare, unire e liberare. FUUG è un rituale libero e multiforme che ha fame di divertimento. FUUG è il dialogo di 3 fuoriclasse della musica provenienti da universi paralleli in cerca di benessere spirituale e fisico. Un trio strumentale che converge psichedelia, IDM, progressive e math-rock verso un seducente caleidoscopio sonoro.

I FUUG sono Roberto Cippitelli (Juggernaut/MalClango), Dave Morecroft (WorldService Project/Fall-Out) e Emanuele Tomasi (NoHayBanda/KNUP trio).



Healthy God abita un universo abbandonato, freddo e arrugginito, dove convivono allegramente alberi secolari ed edifici decadenti.

Vecchie tastiere malconce, chitarre fuzzy e ossessive batterie sintetiche costituiscono le fondamenta su cui Healthy God alternativamente sussurra e grida, mettendo in scena una solenne quanto groovy cerimonia post punk. La sua musica è influenzata da Suicide, Liars, Arthur Russell, Silver Apples.

Dopo diversi anni tra Londra e Milano ora vive in un piccolo paese del Sud Italia dove per lo più cucina, nuota e coccola 3 bellissimi gatti. Ama i treni, i camini e le chitarre polverose che non tengono l'accordatura.



SONIC TOWN è una rassegna musicale pensata e realizzata da Radio JP in collaborazione con il consorzio IMAKE. Giunta alla sua ottava edizione, SONIC TOWN promuove concerti indipendenti, inclusivi e accessibili incentivando aggregazione sociale e culturale.



Muovendoci fuori dalle rotte battute ci piace abbracciare la diversità di progetti che promuovono la cultura e l’aggregazione sociale, vieni a conoscere realtà amiche e attive sul nostro territorio. Questa sera potrai incontrare @kilometro.124

SONIC TOWN

Edizione VIII, 2024

out of the blue



Abbandoni la rotta per andare fuori, libero di cercare l’imprevisto.



FUUG live

HEALTHY GOD opening act



Aperture porte ore 19.30

Ex Macello, Putignano (BA)



Biglietti su DICE --> https://link.dice.fm/ieffe2f12dac