A Molfetta la presentazione di “Sono ancora qui” l’ultimo romanzo di Sara Ciafardoni

È la storia di un’adolescente ricca di sogni che si ritrova a dover fare i conti con eventi che stravolgono il suo immaginario di futuro. Si intitola “Sono ancora qui” ed è l’ultimo romanzo di Sara Ciafardoni che sarà presentato giovedì, 16 maggio, alle 10.30, nella sede di Network Contacts in via Olivetti 17 a Molfetta. La scrittrice è una ragazza di 18 anni di Cerignola che ha due grandi passioni: i libri e la scrittura. Sara è costretta a una sedia a rotelle perché affetta da una malattia rara, una malformazione congenita alla spina dorsale, ma con i suoi occhi e il suo sorriso conosce benissimo il mondo. I suoi racconti hanno il valore di un ponte, rappresentano una relazione speciale con tutto ciò che le ruota attorno. Con “Sono ancora qui” tratta la storia di Milena, una ragazza di 19 anni pronta a coronare il sogno di partire per Roma con la sua migliore amica. Presto però dovrà fare i conti con dolori e pressioni opprimenti, complice la recente perdita della madre ed amicizie sbagliate che la portano a vivere una profonda crisi personale in cui fa fatica a studiare, mangiare e persino guardarsi allo specchio. Con il cuore spezzato ma determinato a salvarla, il padre la riporta in Puglia, nella casa della nonna Ripalta. In un viaggio emotivo e avvincente Milena affronterà i suoi demoni interiori e scoprirà una verità essenziale: ogni persona porta con sé una storia d’amore. Lei riuscirà a scoprire la sua?

Durante la presentazione del libro, moderata dal direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza, la scrittrice condurrà il pubblico in un viaggio attraverso le emozioni, le paure ed i messaggi che si nascondono non solo tra le righe del suo romanzo, ma nella vita di ognuno.