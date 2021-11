Lo spettacolo 'Sono Enzo' in scena al Teatro Forma

Con questo monologo della durata di circa settanta minuti Enzo Marcelli si racconta in un testo scritto da Fabrizio Gaetani con spunti raccontati dal protagonista stesso! Sull’onda del successo ottenuto in seguito alla fortunata serie tv/reality IL COLLEGIO, Enzo si diverte a raccontare i giovani attraverso il suo sguardo attento,e sensibile; un punto di vista, talvolta, diverso da quello del personaggio che interpreta nella serie: IL BIDELLO!

Enzo non prende posizione rispetto al passato o al presente,semplicemente si domanda che tipo di adolescente sarebbe stato lui oggi e conclude che non è necessariamente vero che”Si stava meglio quando si stava peggio”(detto volutamente alla romana),

ma ci confida in maniera delicata e , a tratti fanciullesca, che si sente molto vicino ai ragazzi di oggi e che lui avrebbe desiderato avere a disposizione la loro tecnologia!

Con la scusa però di elogiare il moderno, Enzo ci fa ricordare un passato che,in fondo in fondo, non era poi così male e in un tuffo tra i ricordi della sua adolescenza le strizza l’occhio e ci fa pace!

“SONO ENZO”

di Fabrizio Gaetani



Francesca Nunzi