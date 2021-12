Sono online gli episodi video del progetto Sinterklaas

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La residenza artistica digitale SINTERKLAAS arriva a suo compimento, con la pubblicazione on line, attraverso il canale YouTube e social media dedicati, degli 8 episodi video scaturiti dal percorso formativo e recitativo realizzato col supporto di tecnologie digitali, ambienti virtuali e percorsi in streaming dedicato alla figura di SAN NICOLA e della sua Basilica in Bari. I video realizzati, tutti con la regia di Antonio Minelli, si ispirano ad un percorso sociale, religioso e culturale che ha come fulcro la figura del Santo: il suo rapporto con Bari e la sua gente (Di Sale e di Vento, con Antonella Maddalena), il suoi miracoli, o meglio, le sue azioni in vita, rappresentati nella filosofia del dono “senza nulla in cambio”(Il Miracolo dell’Uomo) e come esempi da seguire alla portata di tutti (La Leggenda dei Tre Anelli), un viaggio tra le storie e i luoghi del Santo (Come nelle favole), la costruzione della sua Basilica, generata da una volontà civile più che religiosa (Gli Archi del Tempo, con la partecipazione di Antonio Stornaiolo e i Marinai della Traslazione), il suo legame con il mare e la devozione dei marinai (Il Canto), il senso della traslazione delle sue reliquie nelle parole del poeta Vito Maurogiovanni (Traslazione) ed infine il suo legame con la figura di Santa Claus, attraverso il racconto de La Notte Prima di Natale, interpretato da Nietta Tempesta, che verrà presentato il giorno della vigilia di Natale, il 24 dicembre. La residenza artistica SINTERKLAAS, ideata dall’Associazione FORMEDITERRE, con il suo direttore artistico Antonio Minelli, nasce “digitale”: Il progetto, concepito alla fine del 2020, e quindi in piena emergenza pandemica, si struttura individuando come punto di forza, e quindi non limitativa, la possibilità di utilizzare il web e le tecniche di realtà virtuale per lo sviluppo di un’attività formativa e la fruizione e diffusione, senza limiti geografici, della conoscenza di uno dei patrimoni culturali, religiosi e artistici più rilevanti della regione pugliese e dell’Italia intera. Nel gennaio 2021 è stato realizzato il sito web e subito dopo è partito il casting, effettuato in forma virtuale, che ha visto la candidatura di circa 50 aspiranti da tutta la Puglia: alla fine sono stati individuati 28 partecipanti, di età varia, che sono stati ammessi al laboratorio formativo articolato in 18 Lezioni di tecnica attoriale, dizione, espressione corporea e storia del teatro, tenute da Antonio Minelli, Silvia Mastrangelo e Nicola Eboli. L’attività formativa si è sviluppata nella primavera del 2021, a cui va aggiunto l’incontro, sempre in streaming, con Padre Gerardo Cioffari, profondo conoscitore della figura di San Nicola e della storia della sua Basilica. Nei mesi successivi, sempre nel rispetto delle misure anti-Covid, sono state eseguite le riprese, sia presso la Basilica di San Nicola a Bari per gli ambienti reali che in studio per quelli virtuali (green screen),che hanno visto la presenza dei partecipanti al laboratorio formativo. La realizzazione degli episodi video, contenenti i documenti digitali (visual art) delle espressioni artistiche, coreografiche e attoriali effettuate, sono piena espressione di questo percorso dedicato al Santo di Mira e la sua Basilica, ma proiettato in un’ottica più ampia, universale, in completa adesione con la figura ecumenica del Santo. La residenza artistica SINTERKLAAS si è sviluppata all’interno dell’istanza promossa dalla Regione Puglia “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA” per la raccolta di progetti artistico-culturali di attività di audience engagement, sviluppo e ricerca e ha ricevuto il patrocinio morale della Basilica Pontificia San Nicola. Gli episodi video possono essere visualizzati agli indirizzi Facebook: https://www.facebook.com/Sinterklaas-residenza-digitale-102515618501978/ YouTube: https://www.youtube.com/user/formediterre