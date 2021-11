Al Teatro Duse in scena 'Sono Ulisse'

Spettacolo, fra musica e racconto, delle avventure del grande eroe greco.

Un attore, Alfredo Vasco,

un cantante-musicista, Tonino Errico,

E poi i filmati, suggestivi e originali, di Marco Pezzella.



Alfredo Vasco prende per mano gli spettatori. E li porta nel regno dell’avventura. Dell’incantamento. Dove le figure mitologiche prendono vita.

Ulisse ci fa l’occhiolino. La sua Itaca diventa la nostra meta.

Ma i pericoli sono tanti. In agguato. Polifemo. Le sirene. Scilla e Cariddi. L’isola di Trinacria. E decine d’altri. Solo l’eroe ci può salvare. E la musica. Le atmosfere. La magia. Una Dea che ci viene in soccorso. E ci aiuta a sognare.



Ulisse è la sfida. L’uomo che si ribella ai confini. I confini che gli sono stati assegnati.

Ulisse è come Icaro. Vuole volare. Vuole oltrepassare le colonne d’Ercole.

Ulisse è follia. È voglia di libertà. Ed è proprio la follia a farci oltrepassare i confini. Dei luoghi comuni. Dei pensieri scontati. La follia squarcia la gabbia. Delle convenzioni.

Alfredo Vasco diventa Amleto. Diventa lo scemo del paese. Diventa l’innamorato dell’amore.

E, soprattutto, rimane Ulisse. “Fatti non fummo a viver come bruti!!!”



Lo spettacolo fa della multimedialità espressiva la sua cifra.

Racconto orale. Videoproiezioni. Musiche e canzoni dal vivo.

Per un fantastico ... grido di libertà …

“SONO ULISSE”

Teatro DUSE – Bari - Viale D. Cotugno, 21

Sabato 13 novembre ore 21.00

Domenica 14 Novembre ore 19.00



Costo del biglietto €10

Ingresso nel rispetto delle norme anti-Covid (obbligo di prenotazione e green-pass)



INFO:

TEL: 3395429155

MAIL: asuddelraccontoteatro@gmail.com

