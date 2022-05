'Sorrisi for Value arte e solidarietà', a Gioia del Colle la premiazione delle opere ispirate alla onlus Emergenza Sorrisi

L’arte non è qualcosa d’irraggiungibile, l’arte può creare relazioni, l’arte può aiutare a fare del bene. Questi concetti sono alla base del sistema creato da Nartist, un innovativo progetto nato a Gioia del Colle su idea di Gianfranco Nicastri, che permette di unire il mondo dell’arte a quello del sociale e sta creando una nuova forma di mecenatismo, facilitando il percorso di qualsiasi cittadino nel mondo dell’arte.

Nasce così Sorrisi forVALUE, il concorso d’arte promosso da Nartist ed Emergenza Sorrisi – onlus che si occupa di curare e operare bambini affetti da malformazioni del volto, labio–palatoschisi, traumi da ustioni, traumi di guerra o altre patologie invalidanti - in favore della prossima missione chirurgica dell’organizzazione in Burkina Faso.

Venerdì 20 maggio, alle ore 19 nella galleria Nartist (Via Giuseppe Mazzini 29 – Gioia del Colle), ci sarà la premiazione dell’opera vincitrice, tra le 18 tele finaliste, della mostra nata dal concorso “Sorrisi forVALUE”.

Il concorso “Sorrisi forVALUE” ha trasformato cittadini, artisti, enti e singole attività economiche in moderni mecenati che, a fronte di un contributo per Emergenza Sorrisi, hanno ricevuto una tela bianca di cm 6x9,5 su cui hanno creato o commissionato un’opera. Tra le 135 opere candidate ne sono state selezionate 18 da un comitato scientifico composto da esperti di arte, comunicazione ed economia, e sono esposte in mostra in galleria a Gioia del Colle dallo scorso 6 maggio. Alla prima classificata venerdì 20 maggio sarà consegnato un premio acquisto di 500 euro destinato al proprietario dell’opera e al suo artista. Inoltre le prime tre, sempre selezionate dal comitato, diventeranno parte integrante delle future campagne di comunicazione di Emergenza Sorrisi. Il concorso ha permesso una raccolta fondi di 2mila euro per la "Missione chirurgica in Burkina Faso" di Emergenza Sorrisi onlus e ha promosso l’arte a vari livelli come una forma creativa di gioco.

Ogni artista ha interpretato secondo la propria visione e stile il tema che dà il titolo al concorso, facendo riferimento al bagaglio di immagini e suggestioni appartenenti al mondo di Emergenza Sorrisi. Le opere in concorso sono state realizzate tanto da giovani talenti e dilettanti, quanto da artisti emergenti e professionisti, sempre sulla speciale tela, per conto proprio o su commissione di un cittadino mecenate, con diverse tecniche (pittorica, grafica, plastica, fotografica, ecc.).

Alla premiazione di venerdì 20 maggio saranno presenti Gianfranco Nicastri, fondatore di Nartist, Mario Altacera, medico specialista in chirurgia plastica e maxillo-facciale all’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti e medico volontario di Emergenza Sorrisi, Lucio Romano, assessore alla Cultura del Comune di Gioia del Colle. Da remoto Laura Mazza, project manager e docente di Economia, componente del Comitato scientifico di selezione delle opere finaliste.

“Crediamo nel valore sociale ed economico dell’arte che diventa punto di incontro fra attori diversi e moltiplicatore di opportunità per ognuno di loro: aziende, istituzioni, non profit, cittadini e artisti – spiega Nicastri - Siamo onorati che Emergenza Sorrisi onlus abbia scelto il sistema Nartist per contribuire alle sue nobili attività e allo stesso tempo promuovere l’arte e siamo davvero felici della partecipazione al concorso. Tutti possiamo essere moderni mecenati. In questo periodo storico, in cui c’è preoccupazione per la situazione internazionale, proponiamo in modo ancora più forte di sostituire l’economia basata sul consumo, in una ‘economia del valore’: circolare, etica e creativa, come un invito alla pace.”

Il Politecnico di Bari, in collaborazione con l’Universidad de Cádiz, ha reso disponibile sul sito nartist.it un tour virtuale a 360° per poter visitare la galleria Nartist.

INFO https://www.nartist.it/ contest/sorrisi-for-value