Sospensione delle domeniche gratuite nei musei statali di Bari e provincia

La Direzione regionale Musei Puglia comunica che, con una nuova ordinanza emanata e pubblicata lo scorso 26 settembre in Gazzetta Ufficiale dal Ministero della Salute è stata sancita la sospensione delle domeniche gratuite nei musei statali.

La nota stampa pubblicata dal MiBACT riporta che “Il provvedimento è stato preso a seguito della segnalazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo della necessità, in attuazione delle misure di riduzione e contenimento del rischio connesso all’emergenza sanitaria da Covid-19, di sospendere l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso gratuito ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura la prima domenica del mese. L’ordinanza del Ministero della Salute è motivata in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19”.