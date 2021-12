Sospiri in vetrina

Dall'8 al 31 dicembre presso la vetrina del Centro d'arte e Cultura Leonardo da Vinci in Bari-S.Spirito (via Verdi, 7) per ARTEinVETRINA sono in esposizione 5 opere pittoriche dell'artista Nietta Vessia ( https://niettavessia.blogspot.com/ ). L'esposizione, che prende il titolo di SOSPIRI, presenta 5 nuovi lavori dell'artista, in tecnica mista e di diverse misure, ed è un elogio pittorico sul tema.



"La creatività di Nietta, femminile - materna capace di comprendere, accogliere, trattenere, dare alla luce, riesce a catturare, fissare, trasmettere. E’ il miracolo di un arte (sospiri) che trapassano dolcemente l’uno nell’altro e danno vita a forme archetipiche, giovani anche infantili per la loro profondità - semplicità di significato di una consonanza musicale, fermata nell’attimo eterno per cui è difficile, forse sterile, discernere, etichettare, collocare. Le parole, non puntualizzano, non penetrano, tendono unicamente a comunicare in contrappunto, grazia, stupore, gratitudine e la gioia della bellezza." (Giovanna Alliprandi)



Pittrice , Nietta Vessia è nata a Palo del Colle in Provincia di Bari. Ha studiato presso l'Accademia di Belle Arti di Roma con Scialoja. Ha tenuto le sue prime mostre a Roma : presso la Galleria "l'Etrusca" nel 1970 e la Galleria "il ferro di cavallo" nel 1975. Ha partecipato a diverse manifestazioni aggiudicandosi premi e riconoscimenti ( si ricordano fra i tanti il Trofeo "Magna Grecia" a Taranto nel 1977 ed il Trofeo "Città Bianca" a Ostuni nel 1981 ).

Dopo alcuni anni di stasi ha ripreso il suo lavoro con la grinta e la passione che l'hanno sempre contraddistinta. Ha esposto ultimamente presso il Palazzo Ateneo di Bari (Università), Palazzo Giovene a Molfetta, Galleria "Art Gallery" di Giovinazzo, la Torre Civica a Cisternino e in tantissimi altri luoghi. Vive e lavora in Santo Spirito di Bari alla via F.lli Mannarino, 2/D - Tel. 330454793





