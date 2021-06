SosteniaMOH il pianeta!, il progetto del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola e Mobility Opportunities Happening

I tantissimi movimenti culturali nati negli ultimi anni e volti alla salvaguardia dell'ambiente, raccontano di una generazione che pian piano sta riscoprendo il prezioso rapporto con la natura e l'importanza di un corretto equilibrio tra i suoi elementi. Disperdere queste energie positive evitando di cavalcare quest'onda inarrestabile, sarebbe davvero un delitto.

Ecco perché Centro di Servizio al Volontariato San Nicola e MOH – Mobility Opportunities Happening – APS insieme ai partner di progetto, daranno il via, a partire dal 12 giugno 2021, al progetto SosteniaMOH il pianeta!. Sono circa 300 i destinatari del progetto.



SosteniaMOH il pianeta! è il progetto realizzato dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola e da MOH APS (insieme a una rete di associazioni) nell’ambito del concorso #IDEATTIVA 2021 che sostiene le idee più intraprendenti e con maggior impatto sociale sul territorio e che mira sensibilizzare e accrescere la cultura della solidarietà e del volontariato.

Obiettivo principale del progetto - contestualmente alla riscoperta dei valori e delle opportunità che la Terra può offrire - resta infatti l'accompagnamento di tutti i partecipanti verso il recupero delle antiche tradizioni che hanno legato a doppio filo le vite dei nostri avi alla Natura circostante. Privare i ragazzi d'oggi di questo speciale rapporto – non fornendo loro neanche le chiavi per riconoscerlo – porterà non solo ad un impoverimento culturale delle generazioni future, ma impedirà lo sviluppo di quel senso di responsabilità nei confronti del Pianeta – Bene comune, fondamentale per un futuro più sostenibile.

"Il declino della biodiversità – commenta Vincenzo Diliso, vicepresidente MOH - viaggia ad un ritmo senza precedenti nella storia dell'umanità. Ognuno di noi può, con dei piccoli gesti, contribuire alla riduzione del cambiamento climatico e alla difesa della biodiversità."

Da giugno a dicembre 2021, in collaborazione con numerose associazioni attive sul territorio, saranno proposti in contesti diversi (da parchi urbani a spiagge pubbliche) le più disparate attività: i partecipanti potranno cimentarsi nella pulizia del mare, nell'auto-produzione di piccole opere in legno, in camminate tra paesaggi caratteristici. SosteniaMOH il Pianeta! sarà un viaggio per abbracciare la Terra nella sua interezza e nelle sue molteplici sfumature.

12 giugno e 12 settembre 2021

Laboratorio legno

Tutti hanno bisogno di una casa, anche i più piccoli

Nel Parco Urbano Gargasole, i volontari di MOH - in collaborazione con Ortocircuito e Dr.Woods – hanno previsto un laboratorio di riciclo del legno: con il materiale disponibile in natura, realizzato da scarti di lavorazioni e pallet, saranno realizzati dei “Bugs MOHtel”. All’attività pratica sarà affiancata una parte teorica in cui i volontari illustreranno le principali problematiche ambientali legate allo sfruttamento delle risorse verdi della Terra e della biodiversità: l'obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza dei partecipanti attraverso l’informazione, dando loro la possibilità di compiere individualmente una piccola azione diretta alla salvaguardia del nostro ecosistema.

13 giugno e 10 settembre 2021

Laboratorio cosmesi

Cura il corpo, la mente... e la Terra

Nel Parco Urbano Gargasole, i volontari di MOH - in collaborazione con Ortocircuito e con l’aiuto di un tutor – organizzeranno un workshop di auto-produzione di cosmetici naturali (dentifricio, crema corpo, bees wrap, scrub e balsamo labbra) da utilizzare in alternativa ai prodotti di uso comune, troppo spesso conservati in imballaggi interamente realizzati in plastica. Contestualmente, i partecipanti saranno aggiornati sulle principali problematiche legate alla sovrapproduzione di plastica.

25 giugno e 11 settembre 2021

Laboratorio Cucina Tradizionale e Zero Waste

Imparare a far da sé, senza sprechi

Nel Parco Urbano Gargasole, si terrà un laboratorio di cucina tradizionale che vedrà i partecipanti impegnati nella preparazione di pasta tipica pugliese con grani antichi. Saranno ancora una volta coinvolti i volontari di Ortocircuito, sia nella parte pratica che in quella teorica: oggetto della discussione saranno le antiche tradizioni culinarie. Il workshop terminerà con dei suggerimenti per rendere zero-waste la nostra cucina.

23 Ottobre e 30 ottobre 2021

Laboratorio di Riconoscimento Erbe Spontanee Edibili

Osserva, Raccogli, Riscopri

In collaborazione con l’azienda Agri Biologica delle Murge - Masseria Didattica Riconosciuta – si terrà un’escursione lungo la via dei Piloni di Gravina in Puglia alla scoperta delle erbe spontanee commestibili, tipiche della tradizione pugliese. Parallelamente, i volontari di MOH presenteranno il “plogging”, una pratica che prevede la raccolta di rifiuti durante camminate/trekking/nordic walking. Si tratterà dunque di una opportunità per ripulire le aree percorse e che fanno parte del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. L’escursione si concluderà nella masseria: i partecipanti avranno modo di imparare alcune ricette a base delle erbe raccolte.





3 luglio e 19 settembre 2021

Clean Up e Laboratorio di Riciclo Creativo

Un mare di plastica è un mare malato, non c'è tempo: va aiutato

In occasione del World Clean Up Day – che si celebrerà il 19 settembre – i volontari di MOH organizzeranno un clean up sul Molo di Levante a Santo Spirito. In collaborazione con il gruppo locale di Greenpeace Bari, che parallelamente svolgerà un brand audit (che consiste nell’individuare i marchi più presenti tra i rifiuti trovati) e Vogliamo Santo Spirito Pulita, sarà effettuata la pulizia dei frangiflutti, cui seguirà un laboratorio creativo con l’artista barese e retaker Giuseppe D’Asta, che insegnerà ai partecipanti come dare una seconda vita agli elementi (legno spiaggiato, plastica, oggetti) raccolti durante i clean up. Infine, l’associazione Sop O’ Sup fornirà supporto via mare, conducendo un clean up a bordo di Stand Up Paddle.

Partner che collaborano al progetto: Greenpeace Bari, Dr. Wood, Masseria Agri Biologica delle Murge, Ortocircuito, Vogliamo S.Spirito Pulita, Giuseppe D'Asta, Sop O' Sup.