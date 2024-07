“Sotto il cielo delle periferie” con spettacoli e concerti

L'idea che per il terzo anno consecutivo regge il progetto “Sotto il cielo delle periferie”, è quella di un programma vario che tenga all’interno del proprio cartellone spettacoli estremamente popolari, che hanno come target di riferimento le famiglie, e progetti che guardano anche ad altri generi come il rock, l’elettronica e il cantautorato italiano attento al mondo giovanile.

Scorrendo il programma, infatti, i nomi degli artisti presenti in cartellone rendono perfettamente chiara l’idea artistica. Una proposta articolata in sei giorni, tra luglio e agosto, che comprende 10 concerti (tra elettronica, rock e canzone d’autore) e due spettacoli teatrali a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Quattro, invece, sono le location interessate: Chiostro del Redentore (quartiere Libertà), il Parco Princigalli (Bari-Mungivacca), Ipercoop Mongolfiera (Bari-Japigia) e Piazza della Torre (Bari- Torre a Mare). Tra i protagonisti Marina Rei, Paolo Benvegnù, Nicola Pignataro e Gianni Ciardo.

Due attori come Nicola Pignataro (domenica 21 al Chiostro del Redentore) e Gianni Ciardo (martedì 6 agosto in Piazza della Torre a Torre a Mare) storici simboli della baresità, regaleranno a un pubblico di ogni età nelle serate afose di questa calda estate, ore di spensierato divertimento dove non mancherà la sagace e tagliente ironia di cui questi due guitti da definire a tutti gli effetti attori di notevole valore.

Si prosegue con una giornata (venerdì 26 luglio alla 20.30 al Parco Princigalli) dedicata all’elettronica, con tre progetti che rappresentano tre espressioni originali di questo linguaggio. Le colonne sonore immaginarie di Copy for Collapse, il djing navigato di Janek K e la forma canzone adagiata su bit e frequenze quasi dance di Tying Tiffany.

Centrale è la full-immersion nella musica italiana di qualità. Il trittico musicale, in programma venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 agosto alle 21 all’Arena della pace di Bari-Japigia, mette sul palco ben sette concerti. Accanto a tre artisti consolidati, infatti, ci sarà spazio per importanti giovani band: Malati immaginari, Vandarko, Known of Physics ed Emoji of Soul, che apriranno rispettivamente queste tre serate. S’inizia con colei che ormai è assurta al ruolo di signora della canzone d’autore italiana: Marina Rei. Compositrice, figlia d’arte batterista di rango con un percorso fatto di intuizioni musicali particolarmente difficili da trovare nella scena italiana. Ha caratteristiche molto simili il rock dei Meganoidi. Un sound mai addomesticato che, fin dalle origini, ha dimostrato di potersi confrontare con tutte le “formule” del rock arrivando a spaziare anche col punk e con lo Ska.

Infine, Paolo Benvegnù, affinatissimo chitarrista e compositore, le sue canzoni sono state cantate da Mina, Irene Grandi, Giusy Ferreri e tanti altri. Fondatore degli Scisma, vincitore di premi e riconoscimenti importanti il suo è uno dei percorsi fatto di poesia e partiture intense tra le più originali del panorama italiano.

IL PROGRAMMA

SABATO 21 LUGLIO ALLE 20.30 CHIOSTRO DEL REDENTORE A BARI

- Nicola Pignataro “Dal Purgatorio al Paradiso”

VENERDÌ 26 LUGLIO DALLE 20.30 AL PARCO PRINCIGALLI (BARI- MUNGIVACCA)

- A Copy for collapse - Jannek K - Taying Tiffany

ANFITEATRO DELLA PACE IPERCOOP MONGOLFIERA JAPIGIA

VENERDÌ 2 AGOSTO DALLE 21 - Malati Immaginari - Marina Rei

SABATO 3 AGOSTO DALLE 21

- Vandarko - Known of Physics - Meganoidi

DOMENICA 4 AGOSTO DALLE 21 - Emoji of Soul - Paolo Benvegnù

MARTEDÌ 6 AGOSTO ALLE 21 PIAZZA DELLA TORRE A TORRE A MARE.

-Gianni Ciardo in “My second Life”