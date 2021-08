Torna il TEATRO ad incantarci con la meraviglia del mito complice la cornice di due affascinanti scenari naturali e la magia dei tramonti e dei cieli stellati di fine agosto



Dal 28 al 31 agosto è in scena



“SOTTO IL CIELO DEI MITI” Teatro tra archeologia e contemporaneo

Spettacoli open air

Pulo di Molfetta e Giardino del Museo Archeologico del Pulo

Progetto realizzato con il sostegno del Comune di Molfetta.



Cielo e terra. Un viaggio nel mito, nelle nostre origini ma anche nel nostro presente. Dèi ed eroi non esistono è vero, eppure le loro vicende ci riguardano. Ascoltando i loro racconti possiamo incantarci dinnanzi ad un tramonto in Dolina e sognare di incrociarli dentro le grotte o possiamo desiderare che essi si innamorino di noi, donne e uomini mortali, al canto delle cicale tra gli ulivi del Museo. Tali finzioni, complice il teatro, caricano le cose e le persone di una nuova energia: le rendono più suggestive e più belle, elevandole a uno statuto divino. E così per i luoghi che quei racconti ospitano. Perché è soprattutto di sogno e di bellezza che abbiamo tanto bisogno.



“SOTTO IL CIELO DEI MITI” proporrà nell’arco di 4 giornate (dal pomeriggio in Dolina a sera nel Giardino del Museo Archeologico) un intenso programma di spettacoli per diverse età.

Sarà anche possibile compiere esplorazioni guidate ai due siti prima di ogni spettacolo.



PROGRAMMA



-SABATO 28 AGOSTO

h. 17,00 - PULO DI MOLFETTA - Spettacolo per ragazzi (dai 7 anni)

LA CURIOSA STORIA DI DEUCALIONE E PIRRA SUPERSTITI

di e con Vittorio Continelli



h. 18,30 - PULO DI MOLFETTA - Spettacolo per adulti

MITI D’AMORE: DIONISO

di e con Vittorio Continelli



h. 20,30 – GIARDINO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DEL PULO - Spettacolo per adulti

CARA PENELOPE (primo studio)

di e con Raffaella Giancipoli

Luci Tea Primiterra

col sostegno di La Luna nel Letto / Progetto Heroes - in collaborazione con il Teatro Crest





- DOMENICA 29 AGOSTO

h. 17,00 - PULO DI MOLFETTA - Spettacolo per ragazzi (dai 7 anni)

LA CURIOSA STORIA DI DEUCALIONE E PIRRA SUPERSTITI (replica)

di e con Vittorio Continelli



h. 18,30 - PULO DI MOLFETTA - Spettacolo per adulti

MITI D’AMORE: DIONISO (replica)

di e con Vittorio Continelli



h. 20,30 – GIARDINO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DEL PULO - Spettacolo per adulti

ELETTRA. La Madre Guerra.

di e con Patrizia Labianca

col sostegno di La Luna nel Letto / Progetto Heroes - in collaborazione con il Teatro Crest





- LUNEDI’ 30 AGOSTO

h. 17,00 - PULO DI MOLFETTA - Spettacolo per ragazzi (dai 6 anni)

PROMETEO E IL FUOCO

Teatro dei Cipis

con Giulia Petruzzella



h. 18,30 - PULO DI MOLFETTA - Spettacolo per adulti

JE SUIS PALAMEDE (anteprima)

drammaturgia di Vito d’Ingeo

(da Gorgia, Ditti Cretese, Darete Frigio, Filostrato)

con Vito d’Ingeo e Elio Colasanto





h. 20,30 – GIARDINO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DEL PULO - Spettacolo per adulti

ICARO CADUTO

Armamaxa Teatro/PagineBiancheTeatro

di e con Gaetano Colella

regia di Enrico Messina





- MARTEDI’ 31 AGOSTO

h. 17,00 - PULO DI MOLFETTA - Spettacolo per ragazzi (dai 6 anni)

PROMETEO E IL FUOCO (replica)

Teatro dei Cipis

con Giulia Petruzzella



h. 18,30 - PULO DI MOLFETTA - Spettacolo per adulti

JE SUIS PALAMEDE (replica)

drammaturgia di Vito d’Ingeo

(da Gorgia, Ditti Cretese, Darete Frigio, Filostrato)

con Vito d’Ingeo e Elio Colasanto



h. 20,30 – GIARDINO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DEL PULO - Spettacolo per adulti

ENEIDE

Carticù

di e con Giuseppe Ciciriello

musica in scena di Piero Santoro (fisarmonica) e Ferdinando Filomeno (ance a fiato)





TUTTE LE INFO SUGLI SPETTACOLI SONO DISPONIBILI SUL SITO: https://bit.ly/2W2YOmB



INFORMAZIONI

Gli spettacoli avranno luogo nel Pulo di Molfetta e nel Giardino del Museo Archeologico del Pulo.

Possibilità di esplorazioni guidate al sito neolitico e al museo archeologico con prenotazione**



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (posti limitati)

Tel. 340.8643487

Mail spaziolearti@gmail.com



I BIGLIETTI PRENOTATI POTRANNO ESSERE RITIRATI c/o SPAZIOleARTI – Via Pia 57 - Molfetta

dal 23 al 27 agosto, dalle h. 18,30 alle 20,30.



Sarà rispettato il protocollo di sicurezza anti-Covid.

Accesso con Green Pass.





**ESPLORAZIONI GUIDATE al Pulo e al Museo Archeologico



INGRESSO GRATUITO riservato ai possessori di biglietto per lo spettacolo.PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA all’Info Point Molfetta - tel 351.9869433 - mail info.molfetta@viaggiareinpuglia.it

