Sotto il cielo dei miti, teatro tra archeologia e contemporaneo a Molfetta

Torna il TEATRO ad incantarci con la meraviglia del mito e la magia dei cieli stellati di fine agosto



A Molfetta il 23 - 25 - 28 - 31 agosto è in scena “SOTTO IL CIELO DEI MITI”

Teatro tra archeologia e contemporaneo

Spettacoli open air



Chiostro Fabbrica di S. Domenico

Pulo di Molfetta

Giardino Museo Civico Archeologico del Pulo



Progetto realizzato da Teatrermitage con il sostegno del Comune di Molfetta

______________________________



Al via la III^ edizione della rassegna dedicata al fascino del mito.

I miti stimolano l’immaginazione ad andare oltre il visibile, al di là dell’udibile.

Eppure, sono ancorati al qui ed ora per la loro straordinaria vitalità. Carichi di verità che hanno attraversato millenni di storia, mostrano sconvolgenti analogie con gli accadimenti presenti.



Eroi, ninfe, dei o uomini, protagonisti di semplici o intricate finzioni letterarie, ci aiutano a dare chiarezza a quanto realmente accade o può accadere. Complice il teatro, che con le sue molteplici suggestioni e i suoi linguaggi plurimi riesce a tessere straordinarie narrazioni per mutuare dal mito urgenze moderne, bisognose di riflessioni che orientino noi mortali nei labirinti del quotidiano.



“SOTTO IL CIELO DEI MITI”

5 autentici gioielli teatrali messi in scena da straordinari interpreti in 3 differenti location:

dalla splendida cornice del rinnovato Chiostro della Fabbrica di S. Domenico al suggestivo scenario delle grotte della dolina del Pulo al tramonto, passando per l’incantevole uliveto del Museo Archeologico, per un affascinante viaggio nel mito, nelle nostre origini ma anche nel nostro presente.



La rassegna propone anche itinerari alla scoperta della bellezza dei luoghi con

LE INCURSIONI ARCHEOLOGICHE

A precedere gli spettacoli esplorazioni guidate gratuite al Pulo e al Museo Archeologico del Pulo

con prenotazione all’Info Point Molfetta



_________________________________

PROGRAMMA





????. ?? ??????

???????? ???????? ?? ?. ???????? – ?. 20,30



???????? ??????

???????? – ???????? ??? ????? ????

di e con Debora Benincasa

regia Amedeo Anfuso

????????? ??? ?????? ????? ???????? ???? ???????? ????????????

_______________________





???. ?? ?????? - ?. ??,??

???????? ???????? ?? ?. ???????? – ?. 20,30



?????? ??????

???????????? – ? ????? ????? ??????

di e con Anna Zago

regia Piergiorgio Piccoli

_____________________



???. ?? ??????

???????? ???????? ?? ?. ???????? – ?. 20,30



?????? ??????

#Discorso sul Mito

?? ??????? ?? ?????? ?? ??????

di e con Vittorio Continelli

_______________________





La rassegna si chiuderà con 2 spettacoli che avranno come scenario naturale 2 affascinanti siti archeologici cittadini





????. ?? ??????

???? ?? ???????? – ?. 19,00



?????? ??????

#Discorso sul mito

??????, ?? ??????

di e con Vittorio Continelli

_______________________



????. ?? ??????

???????? ????? ???????????? ??? ???? – ?. 21,00



????? ???????? /?????? ??? ?????

??? ?? ???? ????' ????? ??? ??????? ??????

da Pentesilea di Heinrich von Kleist

testo e drammaturgia di Clarissa Veronico

con Valentina Bischi

cura Santuzza Oberholzer

________________________





TUTTE LE INFO SUGLI SPETTACOLI SONO SUL SITO

www.spaziolearti.it



______________________________



INFORMAZIONI



LUOGHI e ORARI SPETTACOLI

Chiostro Fabbrica di S. Domenico ???????? ?. 20,00 – ?????????? ?. 20,30

Pulo di Molfetta ???????? ?. 18,30 – ?????????? ?. 19,00

Giardino Museo Archeologico ???????? ?. 20,30 – ?????????? ?. 21,00





PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Mail: spaziolearti@gmail.com