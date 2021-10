"Sotto il segno della Sostenibilità": torna Volontari Sintonizzati

Idrogeno verde, decarbonizzazione, transizione ecologica. Non sono concetti distanti da noi, anzi: ne facciamo parte. Ma in che modo possiamo contribuire a questo meraviglioso percorso verso la piena sostenibilità ambientale? E quale puó essere il supporto delle associazioni di volontariato?

Lo scopriamo nella prossima puntata di Volontari Sintonizzati, in onda venerdì 8 ottobre alle ore 17:00 sulla pagina facebook del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola. Dialogheremo con il professor Giuseppe Pirlo, delegato alla Sostenibilità per l'Università degli Studi di Bari, impegnato in questi giorni in un importante Festival dedicato proprio a questo tema. Il nostro inviato Guerino Amoruso invece, ci aiuterà a conoscere l'operato di una delle associazioni che - già da tempo - ha scommesso sulla sostenibilità declinando il progetto C. A. R. T. A. (realizzato in collaborazione col CSVSN) proprio sui temi del riciclo e della sensibilizzazione: con noi, l'associazione Pegaso.