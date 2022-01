Alla Casa di Pulcinella un messaggio rivolto ai bambini con lo spettacolo 'Sottovoce'

Essere ascoltati per imparare ad ascoltare…Un messaggio rivolto ai bambini con lo spettacolo «Sottovoce» della compagnia salentina Terrammare Teatro, ospite della rassegna «Gemme» sabato 29 e domenica 30 gennaio - ore 18.00- al Teatro Casa di Pulcinella di Bari.

«Sottovoce» racconta la storia di Nina, una bambina in cerca di un posto dove stare, di una casa accogliente e sicura come quando era nella pancia della mamma. Nina è molto sola, e a farle compagnia ci sono tutti i gatti del paese con cui fa lunghe conversazioni. Con loro parla ”sottovoce”.

Ma un giorno non riesce proprio a trovare un gatto scomparso e Nina inizia un viaggio che la cambierà e la porterà a guardarsi dentro. Capirà cosa sta realmente sta cercando: un luogo dove ci si senta bene, un porto sicuro dove arrivare e ripartire, dove si ama e si è amati. In altre parole, una casa. Quella dalla quale, in un mondo pieno di immagini in repentino cambiamento, ci allontaniamo sempre di più, perché fuggiamo da noi stessi e dalle relazioni.

Ed è questo che racconta «Sottovoce», accendendo i riflettori sulla necessità che i bambini vengano ascoltati e percepiscano l’attenzione da parte degli altri.

Promozione LAST MINUTE!

Ingresso adulti € 6,00 - ingresso bambini € 3. Gratuiti fino ai 3 anni non compiuti.

Info e prenotazioni tel. 080 534 4660