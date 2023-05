'Sound silence' al Teatro Abeliano

SOUND SILENCE. Partitura in versi

ResExtensa Dance Company

Coreografie e regia: Elisa Barrucchieri

Da un’idea di Marilena Abbatepaolo



Quando il corpo sente, oltre l’udito. Quando il suono assordante delle vibrazioni respirate e mosse arriva oltre l’assenza. Quando non si sente. E si sente, quindi, di più.

Sound Silence nasce dall’invito di Marilena Abbatepaolo, dal prezioso affidamento del suo ‘sentire’ a Elisa Barucchieri, per trasformarlo in movimento e musica. Musica che Marilena Abbatepaolo non sentirà mai, ma che conosce e ri-conosce forse più di tutti noi, semplici udenti.

“Si può sentire anche avvolti dal silenzio, quando le vibrazioni del mondo e del cuore sono più forti del semplice suono e urlano di andare avanti, di avere fiducia e di credere, nella natura, nel potere dei ricordi, nelle possibilità del presente, nella rinascita dal dolore, nella forza dell'amore. Verso dopo verso, passo dopo passo, le immagini si trasferiscono sulla pagina bianca e cullandosi tra l'autentico e l'immaginato ci parlano.”

Marilena Abbatepaolo: “Una sfida perenne tra il possibile e l’impossibile. Quarantadue anni e almeno 4 vite già vissute in cui non ha mai smesso di ripetersi il motto: «Se vuoi, puoi; se puoi, devi».



Con la sordità è iniziata la sua seconda vita. «Ho capito che la sordità poteva essere anche un dono, mi permetteva finalmente di cogliere tutte le vibrazioni dell’universo. C’era il tramonto: avevo 18 anni e mi sentivo tanto sola. Ho guardato il sole e mi sono accorta che esistono suoni che passano oltre le orecchie. Così ho udito davvero, per la prima volta».”