“Sounds of Connection” sul palco della Masseria “dal Canonico” di Mola di Bari

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

“Sounds of Connection” è un trio jazz composto da musicisti di grande esperienza provenienti da paesi e culture musicali differenti. Il nome dell’ensemble (Suoni di Connessione) è anche una dichiarazione di intenti: connessione di timbri e sensibilità, relazione tra diversi colori musicali per la produzione di un sound originale e inedito.

Il pianismo multiforme e molto personale di Eri Yamamoto, concertista internazionale di lungo corso, giapponese di nascita, ma newyorkese di adozione, si accompagna in trio a Giuseppe Bassi, contrabbassista già al fianco di artisti di fama mondiale e a Adam Nussbaum, batterista pluripremiato e dal curriculum prestigioso, in passato al fianco di Michael Brecker.

Il progetto racconta una storia di amore per la ricerca e la spontaneità, tra densità e rarefazione. Una sezione ritmica vibrante e vigorosa interagisce con le articolate strutture armoniche del piano.

Ingresso ore 20.30, inizio concerto ore 22.00.

Concerto e cena 30 euro, 20 euro solo concerto.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.