SouxBari- Spazio Murat, Open day per la scuola di architettura per bambine e bambini

Dopo la prima entusiasmante edizione è tempo di ricominciare per SouxBari - Spazio Murat. Torna a Bari, dopo il successo dello scorso anno, SouxBari - Spazio Murat, la scuola di architettura per i più piccoli di Farm Cultural Park. Mercoledì 12 ottobre ci sarà l’Open day per potersi iscrivere e conoscere e approfondire il tema di questa nuova edizione: “Radical She” (ore 18.30, ingresso libero su prenotazione scrivendo a souxbari@sou-schools.com ).

La nuova stagione, che si apre il 28 Ottobre e continua ogni venerdì, dalle 15.30 alle 18.00 fino a maggio, avrà come tema principale lo sguardo femminile e l'inclusività. “Radical She” si intitola infatti il programma del corso di quest’anno, in cui le piccole e i piccoli progettisti lavoreranno insieme ai docenti sul punto di vista femminile, in un’ottica di inclusività in cui racconti, parole, sensi, gesti e stili di vita verranno trattati in modo paritario. SouxBari - Spazio Murat si rivolge a bambine e bambini dai 7 ai 12 anni. A partire dall’immaginazione, fino alla realizzazione di cantieri, strade, piazze e città troppo spesso finora abbiamo visto emergere una visione dominante, quella maschile.

“Attraverso questo percorso che si svilupperà tramite il gioco e l’interazione, vogliamo stimolare nelle piccole e nei piccoli protagonisti uno spettro più ampio, comprensivo di tutte le individualità e le collettività”, spiega Giusy Ottonelli, founder della società The Hub Bari, soggetto gestore di Spazio Murat.

SOU è la Scuola di Architettura per bambine e bambini nata in seno all’esperienza di Farm Cultural Park, a Favara, la prima in Italia, la seconda al mondo. È specializzata in attività? educative dopo scuola, legate all’urbanistica, all’architettura e all’ambiente, alla costruzione di Comunità?, ma anche all’arte, al design, all’agricoltura urbana e all’educazione alimentare.