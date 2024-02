Serata concerto live al Joy's Pub

Definito dalla stampa internazionale “Street Folk Duo” anche grazie al loro stile teatrale d’artisti di strada: megafono sempre pronto, elmetto di sicurezza in testa, strumenti recuperati e creativi, tra cui anche un trapano, un manubrio di bicicletta vintage, giocattoli vari ed eventuali.

I fratelli Grella sono gli autori dell’eclettico progetto dall’energia contagiosa “SPACCA IL SILENZIO!”.

Un combo dal forte impatto live che da anni infaticabilmente gira lontano dal mercato, fra centri sociali, circoli culturali, festival e palchi più o meno prestigiosi di tutt’Italia ed Europa, posizionandosi con merito dopo innumerevoli concerti, tra le realtà musicali underground italiane più conosciute e richieste.

Peculiarità del duo polistrumentista, premiato al MEI di Faenza con targa “Premio Mei Buskers Italia 2019” è il sound marcatamente acustico, ma non per questo necessariamente soffice e delicato. Anzi la scommessa risiede proprio nella capacità di esprimere forza ed energia senza abusare dell'elettrificazione e dell'amplificazione, sfociando spesso con la fusione di musica, arte circense e cabaret in vere e proprie performance da buskers.



Qualche tocco jazz ed una forte impostazione cantautorale dal respiro new acoustic, dove la parte ritmica composta di “strumenti dal mondo”, basso elettrico ed un’interessante componente “elettronica”, diventano appoggio per una base chitarristica e d’altri strumenti a corde rivelante potenza evocativa ed emotiva.