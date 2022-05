Il 14 maggio a Putignano, a partire dalle ore 20.00 andrà in scena SPACCAGRANI - Marcia contadina per il futuro.



Uno spettacolo itinerante ideato da Officina Chiodo Fisso, Consorzio I MAKE, e ÒB STUDIO con la collaborazione della Compagnia Eleina D e Teatro dei Leggeri, che attinge allo storico evento dei Tumulti contadini di Putignano del 1902, di cui quest’anno ricorrono i 120 anni.



Elementi iconici delle processioni e dei cammini religiosi, macchine a spalla e baldacchini, diventeranno simboli contadini con l’obiettivo di portare all’attenzione temi attuali quali il rispetto degli ecosistemi naturali, lo spreco alimentare e i cambiamenti climatici per incalzare chi prende le decisioni per il nostro futuro e allo stesso tempo per ricordare chi prima di noi ha dovuto lottare per ricevere solo quanto gli sarebbe spettato.



PROGRAMMA

h. 20 partenza Piazza Principe di Piemonte

h. 20.20 fermata Piazza Teatro - Danza dei Campanacci

h. 20.40 fermata Piazza Plebiscito - da processione a rivolta

h. 21.10 fermata Comune di Putignano - finale con banditore



Vuoi far parte della marcia contadina?

Scrivici! Le prove aperte saranno martedì 10 e venerdì 13 maggio alle 17.00 all'Ex Macello di Putignano.



Qui i canali social di Spaccagrani:



Instagram: https://www.instagram.com/_spaccagrani_/