'Spaidermen' con Giacomo Dimase in scena a Molfetta

A SPAZIOleARTI per la stagione di prosa ”L’EQUILIBRIO DELLA PIUMA” è in scena sabato 30 aprile - h. 21,00 SPAIDERMEN di e con Giacomo Dimase

Spettacolo Finalista Roma Fringe Festival 2021



Un giovane insegnante sperimenta su di sé la cattiveria degli “altri” dopo aver deciso di parlare a scuola, ai propri alunni, della possibilità di decidere cosa si vuole essere o diventare.



Costruito sulla continua alternanza di due tempi (il passato di un’infanzia immaginifica e il presente che in esso sembra completarsi, spiegarsi, comprendersi) “SPAIDERMEN” è il racconto autobiografico di un’esistenza che intraprende il difficile cammino per l’affermazione della propria identità?.



Un bravissimo Giacomo Dimase regala con grande generosità? la sua/non più? sua storia e con grande abilità rende una storia personale come il racconto di tutti.



Una narrazione in cui ironia e sincerità si mescolano in un rapporto sempre attivo col pubblico. Con “SPAIDERMEN” si ride, ci si commuove, si sobbalza, ci si indigna, ma soprattutto si condivide…..

Si accede con green pass rafforzato e uso di mascherina ffp2 secondo la normativa vigente.

Prenotazione obbligatoria al 340.8643487.