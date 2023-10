Allo Spazio Murat la terza edizione di #benESSERE

Cultura psicologica, psichiatria, genitorialità, sessualità e digitale. Sono queste le parole chiave della terza edizione di #benESSERE, evento ideato dal medico psichiatra e psicoterapeuta Marco Papalino. La Salute Mentale, di cui il 10 ottobre si è celebrata la trentunesima Giornata Mondiale, è il focus dell’iniziativa che torna a Bari portando l’attenzione sul concetto di benessere. Dopo due tappe svoltesi presso il Museo Civico di Bari, il progetto del dottor Papalino approda nel pieno salotto murattiano il prossimo 21 ottobre. Sarà, infatti, il centralissimo Spazio Murat ad accogliere, a partire dalle 16,30, un nuovo capitolo di #benESSERE.

Restando fedele al suo proposito originale di portare la lotta allo stigma nel centro del capoluogo pugliese, l’evento ospiterà professionisti di settore che metteranno in campo il proprio contributo e la propria esperienza avendo come obiettivo comune quello di vincere la resistenza e i tabù che, a tutt'oggi, pesano ancora su alcune tematiche. La terza edizione della manifestazione dedicata alla Salute Mentale si arricchisce, così, di interventi che mirano a valorizzare l'importanza di una cultura che includa il benessere della persona, declinato nelle sue diverse sfaccettature, nel percorso di formazione e di crescita dell'individuo.

Oggetto di approfondimento dell’incontro in programma il 21 ottobre sarà, dunque, l'impatto che taluni disturbi sembrano ancora avere non solo sulla popolazione generale ma sulla quotidianità del singolo. Si ripercorrerà la storia che ha condotto la Salute Mentale ad essere fortemente stigmatizzata nel tempo, nella convinzione che solo attraverso la conoscenza è possibile superare i miti e le paure che ancora ruotano intorno a questi temi. Un dibattito che coinvolgerà, oltre lo stesso dottor Papalino, esperti e professionisti quali Ezio Totorizzo (Docente e Digital Strategist), Elena Bilotta (Psicologa e psicoteraputa), Stefania Di Latte (Psicologa e psicoterapeuta), Azzurra Carrozzo (Sessuologa e psicoterapeuta).

Grazie ai loro interventi, il centro murattiano sarà animato da talk incentrati su temi quanto mai attuali tra cui il benessere sessuale, ancora oggi argomento tabù, spesso accompagnato a sentimenti di vergogna e imbarazzo. Si parlerà, inoltre, di salute digitale, in un'epoca in cui siamo esposti ad una digitalizzazione rapida e in continua evoluzione, non solo nell’ambito delle pratiche burocratiche ma, sempre più di frequente, anche delle relazioni. A completare la riflessione sarà poi un focus sull'attaccamento e sul ruolo di quest'ultimo nella funzione genitoriale e nei rapporti di coppia.

Pertanto, ogni anno, l’iniziativa del giovane psichiatra e psicoterapeuta pugliese si propone di approfondire argomenti che attengono al quotidiano, offrendo uno spunto di riflessione, un momento di condivisione, un'occasione per poter rappresentare quanto alcune forme di disagio, alcuni sintomi, alcune preoccupazioni siano estremamente comuni ma soprattutto riconoscono possibili soluzioni a cui è giusto potersi affidare senza paure, remore e vergogna.

La partecipazione a #benESSERE è gratuita e ad ingresso libero. Per info rivolgersi al numero 331.230.53.81

OSPITI RELATORI

· MARCO PAPALINO (Medico psichiatra e psicoterapeuta)

Lavora presso il Centro di Salute Mentale di Triggiano e opera in libera professione in diversi centri di Bari e provincia. Appassionato della pratica clinica e da sempre interessato alla ricerca scientifica nell’ambito delle neuroscienze con partecipazione a diverse pubblicazioni su riviste internazionali. Impegnato, tramite i suoi canali social, nella divulgazione di temi inerenti la Salute Mentale e la lotta allo stigma. @drpapalino_psichiatra

· EZIO TOTORIZZO (Docente e Digital Strategist)

Digital strategist pugliese, docente in corsi universitari e marketing manager. Ideatore di progetti social che hanno raggiunto milioni di utenti da Instagram al web. Community creator. Porta la sua esperienza aziendale nel mondo digital e viceversa. Studioso ed esperto di strategie per i social network con i new media. Relatore per eventi di web marketing e startupper in programma TV.

· ELENA BILOTTA (Psicologa e psicoteraputa)

Psicologa, dottore di ricerca, psicoterapeuta, insegnante di Mindfulness. Lavora presso il Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma e si occupa principalmente di Narcisismo, ideazione paranoide e Disturbo Borderline di Personalità. @disegniperlasalutementale

· STEFANIA DI LATTE (Psicologa e psicoterapeuta)

Psicologa, psicoterapeuta, specialista in Psicoterapia Psicoanalitica

Ha lavorato dapprima in Umbria, presso il Centro di Salute Mentale di Narni (TR), e dal 2016 lavora nel Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell’Ospedale Moscati di Taranto. Ha un incarico professionale di ricerca sugli interventi per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti afferenti al Dipartimento di Salute Mentale. È inoltre una docente di Psicologia Clinica presso la Facoltà di Dietistica dell’Università di Bari. @stefaniadilatte

· AZZURRA CARROZZO (Sessuologa e psicoterapeuta)

Psicoterapeuta e Sessuologa, lavora in libera professione a Lecce nell'ambito della prevenzione e del benessere sessuale, occupandosi di psicoterapia nelle disfunzioni sessuali e nei problemi relazionali, di educazione sessuale e di divulgazione social. @azzurracarrozzo_sessuologa