Spazio Musica al Parco Rurale di Masseria Spina, quattro appuntamenti tra Arte, musica e gusto a Monopoli

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Arte visiva, ritmo, enogastronomia e cultura sono gli ingredienti di Spazio Musica, il nuovo format di intrattenimento nella cornice del Parco Rurale di Masseria Spina a Monopoli (Ba). Quattro appuntamenti tra autunno e inverno nei quali le performance artistiche si mescoleranno alla musica live e ai dj set, il tutto accompagnato da buon cibo, vini selezionati e gustosi cocktail.

Il primo appuntamento sabato 11 novembre, inizio alle ore 21:00, con il live di The Good Ole Boys, Rock’n’Roll and Vintage Music Party Band che da più di 15 anni porta sui palchi di Puglia lo spirito degli anni 50 e 60, facendo ballare e cantare con i classici di Elvis Presley, Beach Boys, Chuck Berry, Nancy Sinatra, Supremes, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Janis Joplin, Beatles, Blondie e tantissimi altri, e la cena degustazione a cura di Parco Rurale e Le Cucine di Spina con abbinamenti di una selezione vini di Spina Wine Cellar. A seguire dalle ore 23:00 il dj set di Sunrush, Michele Costante e Vins e cocktail bar a cura di Roberto Galiano, bartender e co-proprietario del Carlo Quinto ristorante & cocktail bar e Salsamenteria “la salumeria alcolica", formatore presso “Bar project Academy” di Bari.

La formula si ripeterà per altri tre appuntamenti, alle 21:00 cena degustazione e alle 23:00 cocktail bar, ma proposta musicale diversa. Sabato 9 dicembre appuntamento con Sebastiano Lillo live show e a seguire il dj set di Bottin, Insert Coin e Vins; sabato 10 febbraio ci sarà Gabriel Prado y su Sudamerica, mentre il dj set sarà a cura di Z.I.P.P.O present JIMA FEI e Vins; sabato 16 marzo, infine, si esibiranno Antonio Palmisani & Substantia Nigra seguiti dal dj set di Futuro Tropicale, Tuppi e Vins.

Diverse le formule per questo club esclusivo che daranno accesso alle serate musicali e a una serie di vantaggi e sconti: Spazio Musica Tessera Club (necessaria per accesso ai dj set), Spazio Musica singoli eventi (tessera club + cena degustazione e dj set), Spazio Musica Full Experience (tutti e 4 gli eventi in programma, comprende tessera club + cene degustazione + dj set).

Cornice dell’evento il complesso monumentale di Masseria Spina e il Parco Rurale, luoghi che raccontano secoli di storia e cultura di una terra dalle antichissime origini. La location è in viale Aldo Moro 27 a Monopoli (BA). Tutte le informazioni sono su https://linktr.ee/spaziomusica e sui social ufficiali di Parco Rurale.