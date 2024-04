Arte visiva, ritmo, enogastronomia e cultura a Monopoli con Spazio musica

Ultimo appuntamento con Spazio Musica, il format di intrattenimento nella cornice del Parco Rurale di Masseria Spina a Monopoli (Ba) tra arte visiva, ritmo, enogastronomia e cultura, che sabato 13 aprile 2024 ospiterà alle ore 21:00 il live di Filhos da Puglia e a seguire il dj set di CICI e Vins.

Ad accompagnare la cena degustazione sarà la musica brasiliana dei Filhos da Puglia, progetto musicale che propone un repertorio rivisitato di musiche brasiliane. Un excursus nel vasto panorama musicale del Brasile abbracciando ritmi ed autori che identificano e raccontano la meravigliosa mescolanza culturale del Paese.

Dopo la cena ancora un dj set con Vins e ospite d’eccezione CICI, dj e produttrice irlandese che suona regolarmente in programmi radiofonici nel Regno Unito e in tutta Ibiza, avendo realizzato mix impeccabili per artisti del calibro di Sonica, Rinse FM e Noods a Bristol. Ha anche uno spettacolo mensile su OpenLab in cui dimostra le sue inclinazioni Lo-fi e il suo innato amore per lo scavo elettronico.

Il format di Spazio Musica è sempre lo stesso: a partire dalle ore 21 si potrà partecipare alla cena degustazione a cura di Parco Rurale con abbinamenti di una selezione vini di Spina Wine Cellar e assistere al live show, dalle 23, invece, spazio al dj set e cocktail bar a cura di Roberto Galiano, bartender e co-proprietario del Carlo Quinto ristorante & cocktail bar e Salsamenteria “la salumeria alcolica", formatore presso “Bar project Academy” di Bari.

Diverse le possibilità di aderire a questo club esclusivo, con la possibilità di partecipare solo alla cena degustazione con intrattenimento musicale live, di scatenarsi con il dj set o di prendere parte all’intero appuntamento. Cornice dell’evento il complesso monumentale di Masseria Spina e il Parco Rurale, luoghi che raccontano secoli di storia e cultura di una terra dalle antichissime origini. La location è in viale Aldo Moro 27 a Monopoli (Ba). Tutte le informazioni sono su https://linktr.ee/spaziomusica e sui social ufficiali di Parco Rurale.