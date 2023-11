Arte, musica e gusto al Parco Rurale di Masseria Spina con Spazio Musica

Prezzo non disponibile

Secondo appuntamento con Spazio Musica, il nuovo format di intrattenimento nella cornice del Parco Rurale di Masseria Spina a Monopoli (Ba) tra arte visiva, ritmo, enogastronomia e cultura, che sabato 9 dicembre 2023 ospiterà Sebastiano Lillo live show e a seguire il dj set di Bottin, Insert Coin e Vins.

Nel corso della serata Sebastiano Lillo, chitarrista, cantante e produttore classe 1985, fondatore della label indipendente Trulletto Records, presenterà “Loving Duende, il suo album d’esordio sulla lunga distanza. Accompagnato dal suo trio affiatato - Dado Penta al basso e Teo Carriero alla batteria e alle percussioni – con il suo album Sebastiano Lillo fa viaggiare verso paesaggi sonori ampi, arricchiti da influenze musicali provenienti da tutto il mondo in un’atmosfera a dir poco cinematica. Grande protagonista è la sua chitarra, fulcro indiscutibile, mentre il canto si fonde perfettamente con gli arrangiamenti, aggiungendo colore ed emozione. Il titolo “Loving Duende” trae ispirazione dal saggio di Federico García Lorca “Il Gioco e la Teoria del Duende”, offrendo un'esperienza unica che mescola passione, introspezione e suoni mediterranei.

Seguirà il dj set di Bottin, viaggio eclettico nella space disco, una miscela di suoni retro-futuristici e elettronica contemporanea che ha convinto il pubblico dei club e i conoscitori di tutto il mondo. Bottin è produttore, dj e sound designer, si è esibito in oltre 30 Paesi nel mondo passando dai migliori party underground europei agli eventi di culto. Prima di imporsi sulla scena elettronica contemporanea, ha lavorato come produttore, arrangiatore e remixer per diversi artisti italiani e internazionali, tra i quali Lucio Dalla. Fra le sue produzioni più note “Lunedì Cinema - Martedì Version” feat Lucio Dalla. Al suo dj set si alterneranno le sonorità Italo disco di Insert Coin e i suoni elettronici e vibrazioni house di Vins.

Il format di Spazio Musica è sempre lo stesso: a partire dalle ore 21 si potrà partecipare alla cena degustazione a cura di Parco Rurale e Le Cucine di Spina con abbinamenti di una selezione vini di Spina Wine Cellar e assistere al live show, dalle 23, invece, spazio al dj set e cocktail bar a cura di Roberto Galiano, bartender e co-proprietario del Carlo Quinto ristorante & cocktail bar e Salsamenteria “la salumeria alcolica", formatore presso “Bar project Academy” di Bari. Dopo il 9 dicembre, la formula si ripeterà ancora per altri due appuntamenti: il 10 febbraio e il 16 marzo.

Diverse le possibilità di aderire a questo club esclusivo, che daranno accesso alle serate musicali e a una serie di vantaggi e sconti: Spazio Musica Tessera Club (necessaria per accesso ai dj set), Spazio Musica singoli eventi (tessera club + cena degustazione e dj set), Spazio Musica Full Experience (tutti e 4 gli eventi in programma, comprende tessera club + cene degustazione + dj set).

Cornice dell’evento il complesso monumentale di Masseria Spina e il Parco Rurale, luoghi che raccontano secoli di storia e cultura di una terra dalle antichissime origini. La location è in viale Aldo Moro 27 a Monopoli (BA). Tutte le informazioni sono su https://linktr.ee/spaziomusica e sui social ufficiali di Parco Rurale.